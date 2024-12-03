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ПриватБанк покращує умови обслуговування для ІТ-підприємців

3 декабря 2024 г., 16:35
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ПриватБанк покращує умови обслуговування для ІТ-підприємців

ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування ІТ ФОП – крім безплатного відкриття та обслуговування рахунку, віднині для ІТ фахівців діє нульовий тариф на основні послуги з обслуговування бізнес-рахунку та карток.

Для клієнтів програми обслуговування ІТ-підприємців в ПриватБанку також відкриті безплатний валютообмін і майже цілодобовий продаж валюти, безкоштовні преміальні картки, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал.

Лише для клієнтів ПриватБанку – підприємців ІТ-галузі діє подовжена валютна торгівельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії та спрощений валютний контроль: платежі до 400 тис. грн в еквіваленті зараховуються автоматично. Фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Керувати фінансами ІТ підприємці можуть як через сайт і додаток «Приват24 для бізнесу», так і через меню «Бізнес» звичайного Приват24. Важливо, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунту та зарахування коштів на рахунок ФОП.

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