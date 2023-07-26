Президент схвалив впровадження електронної акцизної марки

26 июля 2023 г., 17:35

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«Мінцифри» повідомляє, що президент підписав один з найважливіших антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю, який передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи «еАкциз», що дозволить відстежувати товари у сфері алкогольної та тютюнової продукції. Вона почне діяти з січня 2026 року.

Як стверджується, впровадження системи «еАкциз» забезпечить прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів й унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками. Усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції фіксуватимуться в електронній системі. Це має на 15% збільшити надходження до бюджету від сплати акцизного податку.

Кожен товар матиме електронну акцизну марку – двовимірний DataMatrix-код. Він візуально майже не відрізняється від QR-коду, проте містить набагато більше даних. Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок «Дія», перевірити алкоголь та цигарки і визначити –легальний це продукт чи ні. У разі, якщо виявиться, що товар нелегальний, споживачі зможуть сповістити про це контрольні державні органи через «Дію».

Також через DataMatrix-код можна дізнатися деталі про продукт: назву, виробника, місце виробництва, магазин, де продається товар, код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку, статус електронної акцизної марки.

Проєкт «еАкциз» впроваджується «Мінцифрою» спільно з «Міністерством фінансів» та «Державною податковою службою» за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

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