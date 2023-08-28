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Піротехніками ДСНС за добу знешкоджено 371 вибухонебезпечних предметів

28 августа 2023 г., 8:35
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що її піротехнічні підрозділи 26 серпня залучалися 158 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 371 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 82,10 гектари.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області
22 тис. 091 раз, Київщині – 8 тис. 514, Донеччині – 7 тис. 539, Миколаївщині – 5 тис. 793, Херсонщині – 7 тис. 154, Чернігівщині – 4 тис. 882, Сумщині – 2 тис. 419, Черкащині – 1 тис. 268.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 424 тис. 519 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 084 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 92 тис. 806 гектар.
 
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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