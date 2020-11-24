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Предварительная версия Microsoft Teams для ПК и веб получила функции для личного общения

24 ноября 2020 г., 16:15
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В приложении Microsoft Teams для компьютеров и в веб-приложении в режиме предварительного тестирования стали доступны новые функции, которые позволят оставаться на связи с близкими, а также упростят планирование личного времени. Теперь пользователи могут добавить свою личную учетную запись, чтобы общаться с друзьями и семьей или звонить им.

Новые функции, которые теперь доступны в предварительной версии:

 

  • Возможность начать личный чат или создать групповой чат до 250 человек;
  • Синхронизация существующих чатов между телефоном и компьютером и продолжение беседы на любом устройстве;
  • Бесплатное общение с друзьями и семьей с помощью видео- или аудиозвонков;
  • Возможность увидеть до 49 пользователей в одном кадре в режиме галереи или в совместном режиме (Together mode);
  • Загрузка и обмен фотографиями и видео с компьютера в любом личном или групповом чате.

 

Также в предварительной версии добавлены функции определения местоположения, которые облегчат получение обновлений о физическом местонахождении пользователя (естественно при обоюдной поддержке сторон). Теперь можно позволить близким получать автоматические уведомления, когда вы покидаете или прибываете в указанное место.

В дополнение к этому пользователи также получат возможность использовать следующие новые мобильные функции:

 

  • Добавление групповых событий из чатов в календарь устройства;
  • Получение обновлений задач и местоположений в ленте активности;
  • Добавление фото в личный сейф.

 

Развертывание предварительной версии новых функций уже началось и будет полностью завершено в ближайшие недели.

Предварительная версия Microsoft Teams для ПК и веб получила функции для личного общения

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