Предварительная версия Microsoft Teams для ПК и веб получила функции для личного общения

24 ноября 2020 г., 16:15

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В приложении Microsoft Teams для компьютеров и в веб-приложении в режиме предварительного тестирования стали доступны новые функции, которые позволят оставаться на связи с близкими, а также упростят планирование личного времени. Теперь пользователи могут добавить свою личную учетную запись, чтобы общаться с друзьями и семьей или звонить им.

Новые функции, которые теперь доступны в предварительной версии:

Возможность начать личный чат или создать групповой чат до 250 человек;

Синхронизация существующих чатов между телефоном и компьютером и продолжение беседы на любом устройстве;

Бесплатное общение с друзьями и семьей с помощью видео- или аудиозвонков;

Возможность увидеть до 49 пользователей в одном кадре в режиме галереи или в совместном режиме (Together mode);

Загрузка и обмен фотографиями и видео с компьютера в любом личном или групповом чате.

Также в предварительной версии добавлены функции определения местоположения, которые облегчат получение обновлений о физическом местонахождении пользователя (естественно при обоюдной поддержке сторон). Теперь можно позволить близким получать автоматические уведомления, когда вы покидаете или прибываете в указанное место.

В дополнение к этому пользователи также получат возможность использовать следующие новые мобильные функции:

Добавление групповых событий из чатов в календарь устройства;

Получение обновлений задач и местоположений в ленте активности;

Добавление фото в личный сейф.

Развертывание предварительной версии новых функций уже началось и будет полностью завершено в ближайшие недели.

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