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Samsung разрабатывает фотосенсор с разрешением 600 Мп

7 декабря 2020 г., 16:11

Samsung разрабатывает фотосенсор с разрешением 600 Мп

 

Известный блогер Ice Universe, регулярно публикующий различные утечки, связанные с выходом новых продуктов Samsung, сообщил в своем твиттере, что компания ведет разработки фотодатчика с разрешением 600 Мп.

Стоит отметить, что еще весной 2020 г. один из вице-президентов Samsung Electronics сообщил, что компания намерена разработать в ближашие годы сенсорную матрицу с разрешением выше, чем у глаза человека. Принято считать, что последний показатель составляет в среднем 567 Мп.

Согласно данным Ice Universe при размере пикселя 0,8 мкм размер матрицы с разрешением 600 Мп составит 1/0,57 дюйма при толщине 22 мм. Кроме того, блок фотосенсеров в смартфоне в случае использования такого модуля может занимать до 12% поверхности аппарата.

Наблюдатели отмеают, что появление матрицы на 600 Мп в коммерческих продуктах вряд ли состоится до 2022 г Вероятнее всего вслед за выпускаемым сейчас датчиком на 108 Мп компания выпустит сенсор на 192 Мп.

Samsung разрабатывает фотосенсор с разрешением 600 Мп

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