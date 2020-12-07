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Ricoh Pro TF6251 — новый планшетный УФ-принтер с опцией рулонной печати

7 декабря 2020 г., 16:45
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Ricoh Pro TF6251 — новый планшетный УФ-принтер с опцией рулонной печати

Компания "Мегатрейд", официальный дистрибьютор Ricoh в Украине, сообщила о выпуске новой гибридной системы печати «все-в-одном» Ricoh Pro TF6251, которая поддерживает универсальное производство широкого спектра печатной продукции. Новинка продвигается, как решение для повышения производительности и расширения разнообразия применения, позволяя успешно выйти на рынки короткотиражной упаковки, промышленного и интерьерного декора и рекламы. В ее составе имеется 12 струйный печатающих головок Ricoh, которые на компактном столе размером 2,5×1,3 м обеспечивают скорость планшетного печати до 116 м2 в час, а для рулонной печати скорость составляет до 67 м2 в час.

Среди преимуществ этого гибридного решения для печати на широком спектре жестких и гибких материалов с одного устройства отмечается единая система с меньшим размером, чем два отдельных устройства, уменьшенным потреблением энергии и экономией чернил. Выбор между двумя типами чернил — универсальными Ricoh DG130, обеспечивающими высокую адгезию, и Ricoh GP120 для графики с повышенным охватом цвета (только для рулонной печати).

Поддерживается печать на жестких досках толщиной до 11 см, что расширяет ассортимент услуг. Более скорое затвердевание и снижение энергии достигается с помощью светодиодных ламп Ricoh. А для бережной обработки носителей применяется более низкая температура печати.

Чернила имеют сертификат Greenguard, что свидетельствует о низком уровне выброса вредных веществ, поэтому пригодны для использования в помещениях.

Производительность оператора максимально повышается благодаря обновленному интерфейсу пользователя, позволяя изменять настройки задачи в последнюю минуту и упрощать работу благодаря таким возможностям, как автоматическое определение толщины материала.

Дополнительную эффективность обеспечивает RIP ColorGATE Productionserver Select. Благодря этому пользователи получают выгоду от последовательного и предсказуемого вывода цветов и поддержки плашечных цветов. К тому же производительность обеспечивается благодаря Adobe PDF Print Engine.

Сообщается, что гибридный УФ-принтер Ricoh Pro TF6251 станет доступен с 1 января 2021 года.

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