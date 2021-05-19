Представлена первая публичная бета Android 12

19 мая 2021 г., 12:35

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На конференции Google I/O компании анонсировала выход первой публичной беты Android 12.



Как отмечается, с самого начала Android был ориентирован на персонализированный подход, возможность выбрать устройство, сервис и опции, которые подходят конкретному пользователю.



Подчеркивается, что изменен дизайн ОС, и это самые масштабные изменения за всю историю Android. Полностью переработан интерфейс: начиная от цветов и форм, заканчивая подсветкой и графикой. В результате этого Android стал более выразительным, динамичным в использовании и более персонализированным, чем когда-либо, уверяют в Google.



Также обновлены все внутренние процессы системы, чтобы обеспечить более плавную и эффективную работу. Как отмечает производитель, Android-устройства работают теперь еще быстрее. При этом повышена их энергоэффективность.



Кроме того еще больше внимания уделено настройкам безопасности. В Android 12 появятся новые опции, позволяющие видеть и контролировать приложения, которые имеют доступ к данным пользователя, а также можно будет делать осознанный выбор, какой уровень доступа к своей информации вы готовы предоставить таким приложениям. Помимо этого встраивается защита данных непосредственно в ОС: например, обработка звука и текста происходит на устройстве, при этом она изолирована от сети, чтобы сохранить вашу конфиденциальность..



Также в Google заявили, что Android 12 обладает и другими полезными характеристиками: например, пользователей ждет улучшенная версия специальных возможностей для слабовидящих, опция длинного скриншота, виджеты разговоров с самыми частыми собеседниками на главном экране и много другое.



Больше деталей про Android 12 на https://android.com/beta

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