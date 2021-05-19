Смартфон OPPO А74 с AMOLED-дисплеем обойдется в 6999 грн

19 мая 2021 г., 13:27

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По сообщению OPPO в Украине стартовали продажи нового смартфона А серии 2021 года — OPPO А74.

«Пользователи А серии хотят смартфон, который действительно улучшает и обогащает жизнь. OPPO A74 достигает баланса между производительностью и стилем, потому что может похвастаться не только 5000 мАч аккумулятором и 33 Вт сверхбыстрой зарядкой, но и ярким AMOLED FHD+ дисплеем, имеющим вырез для фронтальной камеры и заботящемся о вашем зрении в течение всего дня. И все эти преимущества удалось вместить в тонкий корпус. OPPO A74 оправдает любые ожидания и найдет, чем вас удивить», — заверил Генри Ван, генеральный директор «ОРРО АЕD Украина».

Смартфон OPPO A74 оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти ROM. Сообщается, что встроенный аккумулятор на 5000 мАч с помощью 33 Вт сверхбыстрой зарядки может пополнить свой запас энергии на 54 % за 30 минут, а за 72 минуты — на 100%.

Установленная в новинке тройная AI камера включает основной модуль на 48 Мп, 2 Мп модуль для функции боке в портретных снимках, а также 2 МП макромодуль. Отметим, что OPPO A74 предлагает 15 фильтров для улучшения снимков. Функция AI Scene Enhancement (АI улучшение сцены) способна распознать и автоматически усовершенствовать любой объект, например растения, пейзажи, еду, цветы, пляж, восход и закат солнца и так далее. А четкость фотографий, сделанных вечером или при слабом освещении, можно улучшить с помощью Night Mode (Ночной режим).

Установленная в OPPO A74 фронтальная AI селфи-камера на 16 Мп OPPO A74 поддерживает функцию бьютификации.

Новинка снимает стабилизированное видео с функцией Steady Video в режиме 30 кадров в секунду в формате 1080p или 720p. Замедленное видео можно снимать с помощью SLO-MO в формате 720p со скоростью 120 кадров в секунду. Предустановлена программа редактирования видео Soloop, с помощью которой можно создать видео из фотографий и дополнить его музыкой и субтитрами.

При весе всего около 175 г толщина корпуса OPPO A74 составляет 7,95 мм. Он выполнен из алюминиевого сплава с помощью технологии литья под давлением. В его дизайне используются цвета Prism Black и Midnight Blue.

Используемый в OPPO A74 AMOLED FHD+ дисплей характеризуется соотношением экрана к корпусу 90,8 %. Он поддерживает функцию All-day Eye Care (Уход за глазами в течение всего дня). В свою очередь, AI Smart Backlight (АI умная подсветка дисплея) автоматически регулирует настройки яркости смартфона, анализируя предпочтения пользователя. Чем больше он пользуется устройством, тем лучше эта функция адаптирует яркость экрана для максимального комфорта. DC Dimming минимизирует незаметное мерцание, регулирует яркость дисплея и использует до 2048 уровней затемнения, чтобы глаза не уставали.

Сканер разблокировки смартфона по отпечаткам пальцев In-Display Fingerprint 3.0 расположен под дисплеем.

В OPPO A74 реализованы функции безопасности, которые защищают смартфон во время зарядки ночью. OPPO A74 оберегает приватность с помощью функций защиты конфиденциальности. Когда аккумулятор почти разряжен, включается режим энергосбережения. Он максимизирует остаток заряда, снижая частоту процессора, уменьшая яркость дисплея и выборочно автоматически регулируя программы, которые используют много энергии, например мессенджеры, чтобы включить темный режим. Поэтому даже если осталось 5 % заряда, можно 2,7 часа разговаривать, пользоваться Whatsapp 1,3 часа и держать программу Uber открытой до 0,6 часа. Ночью Super Nighttime Standby (Суперэнергосберегающий режим) изучает привычки сна, и даже если смартфон не подключен к сети, он потребляет всего 2 % энергии. К работе ночью подключается также режим AI Night Charge (АI ночная зарядка), который защищает смартфон от перезарядки и перегрева, предварительно зарядив OPPO A74 на 80 %, прежде чем возобновить зарядку за 60 минут до того, как пользователь проснется. В качестве дополнительной меры безопасности функция Charging Heat Control (Контроль нагрева во время зарядки) контролирует температуру смартфона, внося коррективы в частоту процессора и используя графитовые трубки для охлаждения. Это не только стабилизирует температуру, но и дает возможность дольше пользоваться смартфоном.

Среди функций безопасности и конфиденциальности, встроенных в ColorOS 11.1, стоит отметить App Lock (Блокировка приложений). Если приходится часто передавать смартфон друзьям или родственникам, то App Lock поможет защитить паролем выбранные программы, доступ к которым хотелось бы ограничить. Функция OPPO Private Safe (Приватное хранилище) позволит хранить личные фото, видео, документы и т. д. и быть уверенным, что посторонний не получит доступ к этим файлам. А тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни, на помощь придет функция SOS для всех сценариев использования. Нажав кнопку питания пять раз подряд, активируется горячая линия для вызова аварийных служб, получается доступ к индикатору SOS-сигнала, предварительно установленного звукового сигнала и тому подобного.

Смартфон OPPO A74 доступен в двух цветах: черном и синем. Приобрести новинку можно на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других. С 17 по 30 мая OPPO A74 (4 ГБ / 128 ГБ ) можно приобрести по акционной цене, приуроченной к старту продаж, — за 6999 грн вместо 7777 грн.

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