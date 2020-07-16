Представлен улучшенный фитнес-трекер Mi Smart Band 5

16 июля 2020 г., 15:35

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Продемонстрированный на глобальной презентации Xiaomi фитнес-трекер Mi Smart Band 5 оснащен 1.1-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем, предлагая на 20% большую площадь экрана, чем его предшественник. В настройках новинки имеется более 65 стилей дисплеев. Для Mi Smart Band 5 заявлена водостойкость 5 ATM, поэтому устройство можно использовать в разнообразных спортивных активностях от бассейна до беговой дорожки или от серфинга до душа. Среди 11 режимов физических упражнений встречаются такие, как эллиптический тренажер, йога и скакалка.

Среди возможностей Mi Smart Band 5 стоит отметить PPG-датчик сердечного ритма, который стал на 50% точней. Это позволяет постоянно следить за сердечными ритмами и получать более индикативные данные о состоянии сна, уровне стресса или месячных циклах. Кроме того, теперь устройство собирает все данные и выводит для значение личной интеллектуальной активности (PAI), чтобы легче понять состояние здоровья пользователя.

Сообщается, что аккумулятор Mi Smart Band 5 поддерживает до 14 дней непрерывного использования. А для его подзарядки, теперь нет необходимости доставать Mi Smart Band 5 из ремешка благодаря новому зарядном решению. Для этого используется магнитное зарядное устройство с подключением к задней части браслета.

Официальный Mi Smart Band 5 будет эксклюзивно доступен начиная с 22 июля на allo.ua, в розничных магазинах «Алло» и в авторизованных Mi Store по рекомендованной цене 1299 грн.

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