Возможности Outlook пополнились новыми инструментами для организации времени

16 июля 2020 г., 16:05

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По данным исследований, за несколько последних месяцев число встреч, запланированных с помощью сервисов Microsoft 365, выросло на 30%, количество видеозвонков увеличилось на 1000%, а поток сообщений в промежутке с 18:00 до полуночи вырос на 52%. В связи с этим компания Microsoft разработала дополнительные инструменты для эффективного планирования рабочего времени в Microsoft Outlook, которые позволят сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Удобный поиск материалов по встречам в приложении Outlook для Android. К информации о собрании будут автоматически добавляться сообщения из почты и файлы, которые могут к нему относиться. Легкий поиск материалов, необходимых для проведения собрания, позволит тратить меньше времени на подготовку к встрече.

Новые возможности для управления приглашениями на собрания. Теперь в папке «Входящие» будет отображаться больше информации о встрече, например, список приглашенных и тех, кто подтвердил участие. Помимо этого, появится возможность приглашать дополнительных участников, если организатор собрания забыл кого-то добавить.

Подключение к онлайн-собраниям на базе других платформ. В Microsoft Outlook уже обеспечена удобная интеграция с Teams, однако некоторые люди получают приглашения на онлайн-встречи с использованием других сервисов. Для удобства пользователей добавлена опция подключения к онлайн-собраниям на других платформах из мобильной версии Outlook в одно касание.

Автоматическое добавление ссылки на онлайн-собрание в Microsoft Teams. Чтобы всегда иметь возможность присоединиться к встрече удаленно, можно настроить опцию добавления ссылки на собрание в Microsoft Teams по умолчанию с помощью мобильных и веб-сервисов Outlook.

Отображение личного и рабочего календаря в одном окне. Личный календарь в Outlook теперь будет отображаться в одном окне с рабочим, чтобы у пользователя была возможность планировать рабочие встречи с учетом личного графика.

Опция делиться расписанием в один клик. Вскоре в мобильной версии Outlook при приглашении на собрание появится кнопка, которая позволит в один клик отправить свое расписание организатору для планирования встречи.

Расписание для доставки электронной почты. Чтобы помочь людям избежать необходимости быть «всегда на связи».

Возможность отложить прочтение сообщения. Для того чтобы пользователи могли обрабатывать сообщения электронной почты в удобное для них время, появится возможность «отложить» их с помощью правой кнопки мыши, чтобы они вернулись в верхнюю часть папки «Входящие», когда они вам понадобятся.

Быстрое создание задач из сообщений электронной почты. Теперь в Microsoft Outlook появится функция для добавления сообщений почты, которые несут элемент действия, в качестве задачи. В данных задачах будет использоваться одна и та же тема письма и включена ссылка на цепочку сообщений в Outlook для быстрого получения информации.

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