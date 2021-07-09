Квартальный объем рынка памяти для смартфонов превысил 11 млрд долл.

9 июля 2021 г., 11:45

Согласно данным Strategy Analytics, в первом квартале 2021 г. объем выручки мирового рынка памяти для смартфонов (DRAM и NAND) увеличился до 11,4 млрд долл.

Samsung Memory сохраняет уверенное лидерство, контролируя почти половину (49%) рынка. Следом расположились SK Hynix и Micron. Три чипмейкера совместными усилиями оставили за собой 80% общей выручки рынка.

Во многом за счет адаптации чипов UFS NAND смартфонами из среднего и высшего ценовых диапазонов, сегмент флэш-памяти вырос в денежном выражении на 18%. Основную выручку поделили между собой Samsung Memory, SK Hynix и Kioxia, взявшие под контроль 42%, 20% и 19% рынка соответственно.

Выручка в сегменте DRAM увеличилась на 21%, что, во многом, стало следствием стабильно растущего интереса к 5G-смартфонам. За Samsung Memory оказалось 54% общей выручки, а за SK Hynix и Micron — 25% и 20% соответственно.

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