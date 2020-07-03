Corel обновила пакет Painter для цифрового рисования

3 июля 2020 г., 13:15

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Компания Corel представила Painter 2021 – новую версию мощного ПО для цифрового рисования на платформах macOS и Windows. Он впервые открывает художникам доступ к переносу стиля на основе искусственного интеллекта, широкий набор настроек, инструментов управления, а также реалистичность Natural-Media.

С помощью обширного набора инструментов по клонированию цвета, впечатляющей оптимизации производительности на основе графического процессора и новой категории кистей, совместимых с инструментом «Густая краска», художники могут расширить свои творческие возможности и повысить продуктивность. В числе новшеств Corel Painter 2021 представляет:

Художественные стили на основе ИИ

Painter дает возможность воспользоваться любым из 12 художественных стилей. Благодаря полному контролю практически над каждой деталью, включая силу нажатия, детализацию, выбор цвета и сглаживание, художники могут создавать уникальные произведения, сохраняя свою неповторимую индивидуальность.

Густая краска

Используйте для своих задач невероятно реалистичный инструмент «Густая краска» (Thick Paint). Попробуйте новую библиотеку кистей, совместимых с инструментом «Густая краска», улучшенные кисти и дополнительные функции, которые помогут вывести художественные работы на новый уровень. Совместите слой холста или слой, установленный по умолчанию, со слоем «Густая краска» и рисуйте принципиально новыми способами.

Оптимизация производительности

Инструмент Brush Accelerator проанализирует ваше оборудование и видеокарту для применения оптимальных настроек. Painter 2021 теперь предлагает вдвое больше кистей-штампов, использующих графический ускоритель, при этом скорость работы кистей с технологиями нанесения капель и жидкости увеличилась в четыре раза, а переключение между кистями и инструментами стало быстрым и плавным.

Клонирование цвета

Процесс создания уникальных произведений искусства с помощью любой клонирующей кисти стал гораздо проще. Для этого используйте новую функцию «Клонирование цвета» для динамического выбора нужных цветов при рисовании с использованием исходного изображения. Также этот универсальный инструмент поддерживает многоточечное клонирование, позволяя создавать совершенно новые композиции из уже существующих. А еще вы можете создавать картины с помощью категории клонирующих кистей палитры Brush.

Также в новой версии Painter улучшено управление слоями, поддержка Mac и многое другое.

Corel Painter 2021 доступен на английском, немецком, французском, японском и китайском языках. Зарегистрированные владельцы предыдущих версий смогут приобрести обновление.

Также доступны: бессрочная лицензия, многопользовательские коммерческие и академические лицензии Painter 2021, которые можно приобрести у партнеров компании Corel.

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