Новшества графического пакета CorelDRAW 2021 направлены на упрощение совместной работы

11 марта 2021 г., 13:55

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Компания Corel представила линейку продуктов для графического дизайна CorelDRAW 2021. Новый пакет доступен для платформ Windows и Mac, делает ставку на совместную работу и содержит новые инструменты, направленные на оптимизацию процессов разработки и рецензирования материалов проектов.

Гибкая дизайн-среда, обеспечивающая высокий уровень контроля при работе с ресурсами и проектами, способствует повышению производительности труда. Расширенные возможности создания изображений и редактирования фотографий позволяют дизайнерам быстрее реализовать свое творческое видение. А чтобы в условиях постоянно меняющихся понятий и определений рабочего места обеспечить специалистов средствами для работы в любой точке мира и практически с любого устройства, CorelDRAW был оптимизирован под сенсорные экраны и теперь доступен в формате совершенно нового приложения для iPad.

CorelDRAW Graphics Suite 2021 включает в себя обширный набор инструментов для создания векторной графики, макетирования страниц, типографики, фоторедактирования и много другого. Пакет упрощает сложные рабочие процессы и предоставляет дизайнерам полную свободу в выборе методов и приемов воплощения в жизнь их творческих замыслов – в веб-формате, на Windows и Mac или на мобильных устройствах.

Принципиально новые инструменты для совместной работы позволяют членам команды взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени (вне зависимости от местоположения) и эффективно придерживаться установленного графика работы.

Подписка доступна по цене 380 долл. в год. Рекомендуемая розничная цена бессрочной лицензии составляет 870 долл.

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