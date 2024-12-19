Повстанці початкового рівня

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В станах процесорних лідерів панують протилежні настрої. Рада директорів Intel щойно звільнила свого CEO Пета Гелсінгера «за втратою довіри», на тлі затяжної кризи. Журнал Time тим часом назвав гендиректорку AMD Лізу Су CEO 2024. За 10 років вона підняла акції компанії у 30 разів. Наразі AMD впевнено обходить Intel за показником ринкової капіталізації – $205 млрд проти $88 млрд.

AMD освоює нові серверні ніші із завидною сталістю. До процесорів основної серії EPYC 9004 з її прямим продовженням 9005 нещодавно додались бокові пагони – 8004 та 4004. Якщо процесори EPYC 8004 розроблені для оптимізації показників енергоефективності та загальної вартості володіння і меншою мірою орієнтовані на продуктивність, то серія EPYC 4004 призначена для високопродуктивних серверів початкового рівня – колишньої царини Intel Xeon E.

Серверні рішення AMD EPYC 4004 масштабовані і гнучкі, завдяки підтримці від 4 до 16 високочастотних процесорних ядер, двох каналів пам’яті DDR5 і 28 ліній PCIe Gen 5. Ідеальний варіант для малого і середнього бізнесу.

Походження EPYC 4004

Вже протягом кількох років в недорогих серверах використовуються процесори AMD Ryzen. Спостереження AMD Ryzen забирає хліб у Intel Xeon E часів серії Ryzen 5000 зміцніло з появою Ryzen 7000, їх вражаючою продуктивністю і удосконаленнями (AVX-512 та ін).

EPYC 4004 – «легітимізована» серверна версія Ryzen 7000. Розроблені під них серверні платформи підтримують такі функції корпоративного класу як пам’ять ECC, BMC, програмний RAID, сертифікацію серверних ОС. Лінійки EPYC 4004 і Ryzen 7000 в цілому співпадають за параметрами. Ціни співставні. З часом сімейство EPYC 4004 може отримати більше функцій, які краще відрізнятимуть їх від Ryzen у майбутніх поколіннях. Поки що різне в них хіба що гравірування кришки.

Взаємозамінність процесорів, едина для обох процедура AGESA (початкового завантаження, з ініціалізацією пристроїв на материнських платах AMD64) спрощує обіг серверів: достатньо тримати парк платформ, а процесори обирати з числа наявних – благо, ринок ПК великий і процесори Ryzen є завжди. Про погану доступність процесорів Xeon E відомо усім постачальникам серверів.

Обживатися в серверах EPYC 4004 буде легко – охочі вже випробували AMD Ryzen і переконалися у його перевагах для електронної комерції, розробки коду, хмарних ігор, створення та роздачі контенту, надання послуг VPS.

Нокаут для Intel Xeon E

Результати прикладних тестів у різноманітних сценаріях вжитку показові.

Phoronix не шкодує компліментів на користь EPYC 4004 після порівняння з 8-ядерним Intel Xeon E-2488, флагманом лінійки Intel Xeon E: «Серія EPYC 4004 — це повний нокаут для Xeon E-2400... Топовий Xeon E-2488 має лише половину кількості ядер/потоків, проти EPYC 4564P / EPYC 4584PX, Raptor Lake Xeons не можуть похвалитися підтримкою AVX-512, Xeon E-2400 не має жодних опцій, подібних до AMD "PX" з 3D V-Cache».

При всіх перевагах процесорів поширення конкуруючих серверних рішень потребує часу та ломки багаторічних стереотипів. Охоплення ринку забезпечують попутники. Наразі це AsRock Rack, Altos, Gigabyte, MSI, Supermicro, Tyan.

Кілька прикладів 1U-платформ початкового рівня від команди повстанців.

AsRock Rack

Саме AsRock Rack створила ринок серверів на процесорах AMD Ryzen пʼять років тому. Звертаємо увагу на сучасну платформу 1U2S-B650:

Gigabyte

Cеред багатьох варіантів серверів для процесорів Intel, AMD, та навіть ARM від Ampere є місце тематичній платформі R113-C10-AA02:

Supermicro

Серверний виробник з найтовстішим на ринку портфелем продуктів не міг прогаяти створення перспективної ніші. Її учасник параду – AS-1015A-MT:

Tyan

Славетний бренд, нещодавно розчинений в корпорації Mitac, виробляє не так багато, але всі його плати і платформи відрізняє продуманий дизайн та якісне виконання. Як і B8016G40V4:

У згаданих платформ багато спільних рис: підтримка AMD EPYC 4004 і Ryzen 7000/9000, до 192 ГБ памʼяті DDR5-5200, набір логіки AMD B650, один слот розширення PCIe x16, два мережевих порти Intel i210-AT і окремий порт Realtek RTL8211F під IPMI на сервісному процесорі Aspeed AST 2600. Всі вони неглибокі, 40-43 см і невибагливі по споживанню. Є невеличкі відмінності по наповненню накопичувачами M.2 PCIe / 2.5” – 3.5” SATA.

А що А-бренди?

Вони зайняті великими справами. (Хоча за інерцією ще виробляють сервери на Intel Xeon E, вкладаючи мінімум зусиль у просування - не те що кілька років тому, коли Dell T40 продавався у всіх булочних).

Захоплення штучним інтелектом та хмарними обчисленнями відволікає інженерні та виробничі ресурси лідерів у розробку потужних систем на багатоядерних процесорах та графічних прискорювачах. Малому та середньому бізнесу потрібне інше – поєднання доступності, продуктивності та простоти управління. Йдеться про підрозділи і філії компаній, роздрібну торгівлю, медичні заклади, постачальників телекомунікаційних та хостингових послуг, медійну творчість.

Сервери AMD EPYC 4004/Ryzen 7000/9000 мають найвищу одноядерну продуктивність з існуючих процесорів. Якщо обчислювальні потреби не виходять за обмеження 16 ядер, 192ГБ оперативної пам’яті та не потребують великої кількості NVMe, не варто ускладнювати апаратне оточення.

«Найкраще рішення з можливих – найпростіше. І навпаки».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора