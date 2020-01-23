AMD Ryzen отнимает хлеб у Intel Xeon E

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Революция в многоядерных серверах (EPYC) и рабочих станциях (Ryzen Threadripper) AMD удалась. Пошли атаки на вотчину Intel Xeon E – серверы начального уровня.

Процессор для ПК?

AsRock Rack, тайваньский поставщик серверных платформ, давно отличается нестандартным подходом к их проектированию. X470D4U – их серверная материнская плата с процессорным разъемом AM4 под (казалось бы, настольный процессор) AMD Ryzen. Она формата mATX, с набором логики AMD X470, поддерживает все три поколения процессоров AMD Ryzen, как и недавно представленные AMD Ryzen PRO. Поддерживается память с коррекцией ошибок ECC, модулями UDIMM в четырех слотах можно набрать 128GB RAM.

Плата становится в 1U (есть и готовая платформа на ней). Для настольных реализаций пригодится набор слотов расширения:

1x PCIe Gen3 x16

1x PCIe Gen3 x16 (x8)

1x PCIe Gen3 x8

Есть два разъема M.2 (22110): один PCIe Gen3 x4, на второй заведены линии PCIe Gen3 x2 и SATA. Сетевые чипы – стандартные для серверов начального уровня интеловские 2 x 1GbE Intel i210. Окончательно убеждает в «серверности» платы сервисный процессор Aspeed AST2500, он формирует IPMI-интерфейс, ответственный за системный мониторинг и удаленное управление. Под него выделен независимый сетевой порт 1GbE Realtek.

С таким набором опций AsRock Rack X470D4U не уступает в оснастке стандартным платам под Intel Xeon E – например, Supermicro X11SCL-F.

Логика ASRock Rack проста: поместить ходовой CPU для ПК в серверное окружение и активировать ECC – благо в контроллерах памяти AMD Ryzen нет блокировки обнаружения и коррекции однобитовых ошибок. Intel подходит к позиционированию CPU строже и разводит их по нишам: Core i7 (без поддержки памяти ECC) – в ПК, Xeon E (c поддержкой ECC) – в серверы, хотя вычислительное ядро и техпроцесс у них одинаков.

У платформ под AMD Ryzen широкое поле возможностей. Самый старший процессор в линейке Intel – восьмиядерный Xeon E 2288G (3.7GHz). Ему противостоят не только восьмиядерные же AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) и Ryzen 7 3800X (3.9GHz), но и 16-ядерные AMD Ryzen 9 3900X/3950X. В кристалле AMD Ryzen Pro реализован выделенный процессор для защиты конфиденциальных данных, поддерживается шифрование системной памяти и функции безопасности – такие как Memory Guard, Windows 10 Device Guard, TPM 2.0 и другие. Все новые процессоры – Ryzen 7 и 9, Ryzen PRO 7 и 9 поддерживаются платами AsRock Rack. Кроме того, собирать серверы на массовых CPU удобно и выгодно: каналов поставок много, цены конкурентные – чего не скажешь про Intel Xeon, c постоянным дефицитом.

CPU нос к носу

Низкая цена в пересчете на физическое ядро CPU – основной аргумент в пользу AMD Ryzen. Постоянная доступность процессоров – второй сильный аргумент.

Недостатки и риски

Когда какой-то производитель возделывает в одиночку микро-нишу “серверов на процессорах для ПК” – это сулит риски. Дело даже не в самом производителе. Процессор и набор логики, задуманные для ПК, не получат поддержку серверных ОС. Под Windows 10 все работает, но про Windows Server 2019 на сходном программном ядре спросить уже некого («должно работать»). Заявлена поддержка UBuntu 16.04.4 и RedHat Enterprise Linux Server 7.4. Программные сборки на открытом коде придется искать в сообществах добровольцев.

Кому это надо?

Например, дата-центрам. Немецкий оператор предлагает аренду выделенных серверов на процессорах Ryzen третьего поколения. Пишут, что данные системы предназначены для работы с видео, анимацией и 3D-графикой, но могут стать отличными решениями для любых задач, требующих большого числа вычислительных потоков. Американская площадка привязывает модель аренды выделенных серверов к числу ядер CPU – что делает тарифные планы простыми, а выгоды предложений на AMD Ryzen очевидными.



А там и конечные пользователи подтянутся. AMD наступает по всем фронтам.

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