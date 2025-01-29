Потужність ЦОДів гіперскейлерів потроїться до 2030 р. завдяки генеративному АІ

29 января 2025 г., 13:25

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Нові дані та прогнози Synergy Research Group показують, що середня потужність центрів обробки даних гіперскейлерів, які будуть відкриті протягом наступних чотирьох років, буде майже вдвічі більшою, ніж зараз.

Тенденція завжди полягала в тому, що критичне ІТ-навантаження центрів обробки даних гіперскейлерів з часом зростало, але технології та послуги штучного інтелекту є енергоємними і вони прискорили цю тенденцію. Тим часом, у міру того, як середнє ІТ-навантаження окремих ЦОД зростає, кількість працюючих центрів обробки даних гіперскейлерів буде продовжувати неухильно зростати. Також відбуватиметься певна модернізація існуючих дата-центрів з метою збільшення їхньої потужності.

Загальний результат полягає в тому, що загальна потужність усіх діючих центрів обробки даних гіперскейлерів майже втричі до 2030 року.

Дослідження базується на аналізі площі центрів обробки даних та операцій 19 найбільших світових компаній, що надають хмарні та інтернет-послуги, які відповідають критеріям Synergy, що дозволяють вважати їх гіпермасштабними операторами. До них належать найбільші оператори SaaS, IaaS, PaaS, пошукових систем, соціальних мереж, електронної комерції та ігор. Станом на кінець 2024 року ці компанії мали 1 103 великих ЦОД по всьому світу.

Щодо портфелю майбутніх дата-центрів, Synergy включає ще 497 об'єктів.

«Кількість діючих гіпермасштабних дата-центрів продовжує невблаганно зростати, подвоївшись за останні п'ять років, - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Ця база буде продовжувати збільшуватися, але найбільш помітною зміною на ринку є постійно зростаюча потужність дата-центрів, які запускаються. Розрахунки складні, оскільки склад дата-центрів гіперскейлерів продовжує змінюватися - старі та нові, регіон за регіоном, власні та орендовані - але в цілому ми побачимо, що інфраструктура, орієнтована на графічні процесори, призведе до подвоєння потужності нових дата-центрів гіперскейлерів».

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