Київський авіаційний інститут запрошує технологічні компанії долучитися до створення наукового парку

29 января 2025 г., 12:35

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Цього року на базі Київського авіаційного інституту (КАІ) розпочне роботу науковий парк, який стане осередком для розроблення рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defence tech, штучного інтелекту, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії.

Планується, що нарівні з університетом співзасновниками наукового парку КАІ стануть українські бізнеси, які зацікавлені в стимулюванні наукових розробок у своїй галузі. Компанії й організації, які приєднаються до наукового парку КАІ, отримають ексклюзивний доступ до сервісів та наукових розробок інституту, а також можливість першими впроваджувати їх у виробництво.

Науковий парк працюватиме у трьох напрямках: розвиток власних наукомістких інновацій з подальшим трансфером технологій; інкубаційні та акселераційні програми для стартапів; виконання проєктів та надання сервісів на запити бізнесу.

Важливим фактором успіху такого масштабного проєкту є також підтримка міжнародних партнерів, адже вона дає змогу прискорити розвиток інноваційної екосистеми та інтегрувати її у світовий контекст.

Ініціатива впроваджується в межах проєкту Good Governance Fund «Інноваційна екосистема», який фінансує UK International Development від уряду Великої Британії. Партнери проєкту – Abt Global та KPMG в Україні.

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