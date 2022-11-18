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Бізнес-клієнти «Укрпошти» зможуть укладати договори онлайн

18 ноября 2022 г., 17:25
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«Укрпошта» продовжує впровадження нових сервісних рішень для корпоративних клієнтів та оголошує пропозицію (оферту) на укладання єдиного онлайн-договору. Уклавши зазначений договір, бізнес-клієнти зможуть отримувати відповідні послуги на пересилання внутрішніх та міжнародних відправлень, письмової кореспонденції з відбитком про оплату, а також матимуть можливість підписання договору за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Ця новація дасть можливість підвищити якість та швидкість обслуговування, спростити процедуру складання договору і мінімізувати обсяги оформлення документів. Щоб укласти угоду оферти необхідно заповнити її в електронному вигляді на сайті, завантажити підписану заяву-приєднання та відповідні документи з урахуванням юридичного статусу замовника.

Відтепер юридичні особи, фізичні особи-підприємці та суб’єкти незалежної професійної діяльності мають змогу на сайті «Укрпошти» оформити заяву-приєднання до договору оферти на внутрішні, міжнародні відправлення та письмову кореспонденцію з відбитком про оплату.

Бізнес-клієнти «Укрпошти» зможуть укладати договори онлайн

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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