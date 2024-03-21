Внаслідок російських ударів по Києву постраждав склад Rozetka

21 марта 2024 г., 15:42

Як повідомив співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін, сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для компанії — пошкоджені будівля, машини та товари.



«Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне. На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими.



Дякую кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед.



Все інше — дрібниці. Відбудуємо. Відпрацюємо. Вистоїмо»- зазначив Владислав Чечоткін.

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