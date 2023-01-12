Польща надасть Україні роту танків Leopard 2

12 января 2023 г., 8:15

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Україна сподівається на спільне рішення країн-партнерів щодо передачі сучасних танків для посилення ЗСУ після ухвалення відповідного важливого рішення Польщею. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із лідерами Польщі та Литви у форматі Люблінського трикутника у Львові.



«Справді, є дуже позитивні сигнали й дуже позитивні рішення. Ми очікуємо об’єднаного рішення. Одна держава «Леопардами» нам не зможе допомогти, тому що ми боремося з тисячами танків Російської Федерації. Наші люди вже показали, що вони міцніші навіть за російські танки. Але мені здається, що нашим партнерам треба берегти наших людей, бо це скарб і потенціал перемоги в цій війні, а не шкодувати ту чи іншу кількість танків для передачі нашій державі. Думаю, що так і станеться», – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.



Зі свого боку Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що нещодавно його держава ухвалила рішення про передачу Україні танків «Леопард».



«Їх буде надано в межах коаліції, бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні згоди. Але спочатку нам потрібно побудувати міжнародну коаліцію, і ми ухвалили рішення про формування цієї міжнародної коаліції», – розповів він.



Анджей Дуда висловив сподівання, що невдовзі й інші країни нададуть Україні новітні танки.



Президент Володимир Зеленський зазначив, що наша держава також сподівається на подальший рух у підтримці на шляху євроатлантичної інтеграції.



«На сьогодні просто підтримки України від колег у НАТО і просто підтримки у вигляді риторики про відкриті двері недостатньо. А саме – недостатньо для мотивації нашої держави, а якщо бути ще конкретнішим – недостатньо для мотивації наших воїнів. Тому нам потрібні кроки вперед. Ми дуже очікуємо потужних кроків. Ми очікуємо на щось більше, ніж просто відкриті двері», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання, чого Україна очікує від саміту НАТО в липні 2023 року у Вільнюсі.



Крім того, Financial Times з посиланням на речника британського уряду повідомила, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак наголосив про можливе постачання Україні танків Challenger 2 найближчим часом.

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