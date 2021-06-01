Полный заряд за 8 минут

1 июня 2021 г., 12:05

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В области технологий ускоренной зарядки поставлен очередной рекорд – аккумулятор емкостью 4000 мАч зарядили за 8 минут посредством проводного подключения.



Демонстрирующее это достижение видео опубликовано Xiaomi. Правда, не сообщается никаких технологических подробностей кроме мощности блока питания – 200 Вт. В этом демо была использована модифицированная модель Mi 11 Pro. Кроме проводного для того же смартфона было использовано и беспроводное зарядное устройство мощностью 120 Вт, которое также поставило рекорд для этого типа – 15 минут.

Стоит напомнить, что примерно пару лет назад та же Xiaomi уже добивалась выдающейся скорости зарядки: тогда при мощности 100 Вт батарея на 4000 мАч была полностью пополнена за 17 минут.

Отмечу, что в данном случае речь идет о проприетарной технологии, которая требует использования только фирменных ЗУ и кабеля. Символично, что это объявление было сделано вскоре после того, как организация USB-IF анонсировала очередную спецификацию USB Type-C версии 2.1. В ней максимальная поддерживаемая мощность будет увеличена до 240 Вт. Можно ожидать, что благодаря этому получат большее распространение ускоренные зарядки, которыми можно будет воспользоваться не только дома или на рабочем месте, но и в дороге без необходимости носить с собой фирменные ЗУ с кабелем.

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