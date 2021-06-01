 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 20 (1267)

23.05 - 30.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Полный заряд за 8 минут

1 июня 2021 г., 12:05
+22
голоса

В области технологий ускоренной зарядки поставлен очередной рекорд – аккумулятор емкостью 4000 мАч зарядили за 8 минут посредством проводного подключения.

Полный заряд за 8 минут
Демонстрирующее это достижение видео опубликовано Xiaomi. Правда, не сообщается никаких технологических подробностей кроме мощности блока питания – 200 Вт. В этом демо была использована модифицированная модель Mi 11 Pro. Кроме проводного для того же смартфона было использовано и беспроводное зарядное устройство мощностью 120 Вт, которое также поставило рекорд для этого типа – 15 минут.

Стоит напомнить, что примерно пару лет назад та же Xiaomi уже добивалась выдающейся скорости зарядки: тогда при мощности 100 Вт батарея на  4000 мАч была полностью пополнена за 17 минут.

Отмечу, что в данном случае речь идет о проприетарной технологии, которая требует использования только фирменных ЗУ и кабеля. Символично, что это объявление было сделано вскоре после того, как организация USB-IF анонсировала очередную спецификацию USB Type-C версии 2.1. В ней максимальная поддерживаемая мощность будет увеличена до 240 Вт. Можно ожидать, что благодаря этому получат большее распространение ускоренные зарядки, которыми можно будет воспользоваться не только дома или на рабочем месте, но и в дороге без необходимости носить с собой фирменные ЗУ с кабелем.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  