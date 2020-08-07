Под прессом петабайта

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Основная масса хранения прирастает неструктурированными данными. Их дорого содержать, ими сложно управлять. Беспорядок сказывается на работе систем хранения.

Данные неоднородны. Отличаются их происхождение, свойства, востребованность. Где это возможно, данные раскладывают по устройствам разной производительности (емкости, доступности, стоимости). А где нет? Самая большая проблема крупных компаний и центров обработки данных — взрывной рост неструктурированных данных. Ими не просто управлять, архивировать или удалять — они принадлежат множеству людей и приложений. Значительная часть данных неактивна и занимает место безо всякой цели. То, что владельцы считают цифровыми активами, на деле — пассивы. Тариф хранения един для всех.

Дальше — больше. Раздувание первичных хранилищ отражается на системах резервного копирования. За бэкап смеси важных данных и неактивных данных отвечают одни и те же политики. Полное резервное копирование просаживает производительность клиентских серверов, сетей и хранилищ. В итоге, забота о пассивах расходует место, требует все более мощных серверов и быстрых сетей — множит затраты.

Пользователи, не удаляющие ненужные данные, понемногу превращают основное хранилище в большой мусорный бак. Когда вы заполняете его данными, которые в основном неактивны, становится очень трудно найти активные файлы. Раздельное хранение мусора не спасает — ведь чтобы найти что-то, надо знать в какой именно секции искать.

Метаданные, блендеры, настройки помола

Решение проблемы неструктурированных данных начинается с признания того, что проблема существует. Что трудно найти нужные файлы, а значительная часть вычислительных, сетевых ресурсов и дискового пространства уходит на хранение, репликацию и резервное копирование неактивных данных.

Смягчает задачу использование интегрированного поиска с помощью расширенных метаданных, «данных о данных». Метаданные содержат сведения о сопутствующих признаках и свойствах, позволяя автоматически искать и управлять выборками данных в информационных потоках. Рабочие нагрузки имеют дело с файлами, каждый из которых генерирует метаданные. И хорошо генерируют. По данным поставщиков файловых систем, на метаданные приходится до 80% всех операций ввода-вывода. Привычные системы хранения упираются в потолок возможностей не потому, что некуда подключать полки расширения, а потому что не обеспечивают производительность и управляемость под смешанными нагрузками.

Даже системы хранения, работающие с последовательной нагрузкой (видеонаблюдение, видеопроизводство), получают определенный процент запросов случайного доступа: при вычитке данных на фоне потоковой записи или обслуживании конкурентных запросов. Перемалывание последовательных запросов в случайные называют I/O-блендером (а в виртуализированной среде — могильщиком систем хранения). Запись метаданных. указателей файловых систем и блоков служебной информации добивает самые стойкие СХД. Выживают те, настройки которых отвечают паттернам данных. Работа настройщика начинается с анализа природы данных, и только потом подбора/подгонки СХД. Универсальных систем хранения не бывает, даже если все они «масштаба петабайта».

SSD-кэширование

Данные редкого обращения — «холодные». Таких в архивах большинство. Чем чаще к данным обращаются, тем они «теплее». В системах хранения используют SSD-кэширование — как буфер между инициаторами и основным массивом. «Популярные» блоки перемещаются на SSD и будут читаться с меньшей задержкой. Получив же запрос на запись, система размещает блоки данных на других SSD. Благодаря быстрым носителям, оповещение инициаторов об успешной транзакции происходит с минимальными задержками. По мере заполнения кэша система постепенно переносит данные в основное хранилище.

Объем SSD-кэша ограничен, в каждой системе хранения существуют свои алгоритмы, какие блоки данных вытеснять и по какому принципу делать замещение. Например, в кэш чтения обычно копируются блоки данных повторного обращения. А в кэш записи попадают все случайные запросы на запись, у которых размер блока меньше устанавливаемого параметра, скажем, 32KB. Отсюда понятно, зачем под кэш записи программно-определяемых систем нужны SSD с большим ресурсом и быстрым откликом.

Подробнее про алгоритмы вытеснения и принципы обмена данными с основным хранилищем можно прочесть тут. SSD-кэширование дополняет HDD-массивы: механические диски успешно справляются с последовательными нагрузками, но пасуют перед случайным доступом — и тогда их принимают на себя SSD, где позволяет управляющая логика хранилища. Объем SDD-кэша при этом составляет около 5–10% от емкости основной дисковой подсистемы.

Системы, которые используют SSD-кэш вместе с HDD-дисками — гибридные. Кабы речь не шла о сотнях терабайт данных, хватало бы хранилищ all-flash. А так приходится ставить СХД на смеси носителей под широкий спектр задач и нагрузок. Цена имеет значение.

Уплотнение данных

Снизить накладные расходы на хранение информации помогает сжатие массива данных (компрессия) с устранением избыточных копий (дедупликация). Но не всем и не всегда. «Мифология дедупликации» твердо говорит только об одном: просадка производительности на массиве гарантирована, а облегчение — нет. Большие вычислительные ресурсы отвлекаются независимо от метода и уровня детализации (файлы — блоки — байты). Даже если ваша система хранения с дедупликацией может хранить десять копий в месте, достаточном для хранения одной копии, вы все равно заплатите, тем или иным способом.

Файлы, блоки, объекты

Привычное файловое хранение построено на иерархических каталогах: данные хранятся в файлах, те — в папках, для доступа к данным нужен точный путь. Блочные хранилища обращаются к данным по табличным адресам блоков. Объектные хранилища связывают данные с причастными метаданными в объекты, размещают их «где-то» и обращаются к ним по уникальному указателю. Сильная сторона объектного хранения — хорошая масштабируемость по объему.

Управление адресацией данных (и метаданными) определяет применимость системы хранения в большей степени, чем ее вычислительная мощность или физические носители. Ошибки выбора СХД приводит к умножению проблем с масштабированием емкости.

Может, уйти в облако?

Перенос информационного мусора в облако не снимает проблему избавления от мусора, а кроме гарантий сохранности, есть и другие мотивы. Облако удобно как хранилище данных, но не как хранилище процессов. Интенсивные интерактивные нагрузки делают работу с облачным хостингом невыносимой — из-за затрат на авторизацию пользователей, защиту данных на каждом этапе информационного потока и просто высоких затрат на вывод данных.

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Цена выхода

Стоимость вывода данных — ключевой параметр для одобрения или ветирования переноса хранения в облако. Прежде чем туда переходить, проверьте исходящие тарифы облачных провайдеров. Размещение данных и приложений в облаке (вход) стоит недорого. Зато цена вывода, перемещения данных в другую область (выход), может неприятно удивить. От поставщика к поставщику цены меняются не сильно. Вот тарифы основных операторов:

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В ожидании петабайта

Петабайт умеренно активных данных хранят на механических дисках. Под трафик метаданных и кэширование содержательных запросов используют SSD. На этом заканчивается общее емких систем хранения. Дальше их дороги расходятся — сообразно обстоятельствам и паттернам обслуживаемых данных. Первичен не выбор СХД, а анализ приложений. В программно-определяемом мире хранения любая функциональность — как уплотнение данных или их согласованное перемещение между уровнями хранения (например, остывающих данных в объектные хранилища) — не является козырем или обязательным требованием. Есть вызовы бизнес-логики, есть программные модели работы с данными, есть цена решения.

Если нет представления о трафике данных, не поможет никакой Ceph.

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