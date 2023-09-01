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По волоконно-оптичному кабелю вдалося передати енергію та дані більш ніж на 10 км

1 сентября 2023 г., 13:25
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По волоконно-оптичному кабелю вдалося передати енергію та дані більш ніж на 10 км

Дослідникам з корпорації NTT та Технологічного інституту Кітамі при Національному університеті Хоккайдо вдалося побити рекорд передачі електроенергії на відстань по одному волоконно-оптичному кабелю. Причому результати, досягнуті раніше на відстані до двох кілометрів (через обмеження оптичної інтенсивності в самому волокні), відкривають можливості для надання допомоги при стихійних лихах та ліквідації їх наслідків, а також доставлення електроенергії у віддалені райони без необхідності будівництва (або відновлення) складної електричної інфраструктури. На цей раз дослідникам вдалося забезпечити передачу енергії потужністю понад 1 Вт (на додаток до високошвидкісного обміну даними, що забезпечується оптоволокном) на відстань понад 10 км.

Для цього було використано багатожильне оптичне волокно компанії NTT – технологія, що зберігає сумісність із наявною волоконно-оптичною інфраструктурою завдяки стандартному діаметру скла 125 мкм. Але завдяки багатожильності (тобто наявності у стандартному склі кількох окремих оптичних ниток) кожна з цих ниток може бути використана за своїм призначенням. Однак для забезпечення максимальної потужності може знадобитися використання кількох жил для передачі енергії.

Вчені направили джерело світла з довжиною хвилі 1550 нм у всі чотири оптичні жили. Для передачі у два ядра подавалася додаткова довжина хвилі близько 1310 нм, де могли передаватися як низхідні, і висхідні дані (зі швидкістю 10 Гбіт/с). У результаті дослідникам вдалося передати близько 1 Вт потужності на відстань 14 км, що стало світовим рекордом для оптичної системи електроживлення – 14 Вт/км.

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