Платформа Raspberry Pi 5 підтримує PCIe 2.0

28 сентября 2023 г., 16:35

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Мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5 нового покоління оснащений 64-розрядним чотириядереним ARM-процесором Cortex-A76 із тактовою частотою 2,4 ГГц. Повідомляється, що його продуктивність збільшена у 2-3 рази порівняно з платформою Raspberry Pi 4. Новинка також оснащена 800 МГц графічним чіпом VideoCore VII, який, за словами представників Raspberry Pi Foundation, забезпечує "суттєвий приріст" графічної продуктивності.



Крім того, Raspberry Pi 5 вперше з'явився компонент, виготовлений Raspberry Pi Foundation, - південний міст, що є частиною материнської плати та забезпечує зв'язок з периферійними пристроями. За словами представників Raspberry Pi Foundation, завдяки південному мосту RP1 мікрокомп'ютер значно підвищує продуктивність і функціональність периферійних пристроїв, забезпечуючи вищу швидкість передачі даних на зовнішні накопичувачі UAS та інші периферійні пристрої.



Крім того, є два чотириканальні приймачі MIPI 1,5 Гбіт/с, що дозволяють підключати до двох камер або дисплеїв. Також у складі платформи вперше з'явився новий одноканаловий інтерфейс PCI Express 2.0, що забезпечує підтримку периферійних пристроїв з високою пропускною здатністю. Однак Raspberry Pi Foundation зазначає, що для його використання все одно буде потрібно окремий адаптер, наприклад, M.2 HAT (Hardware Attached on Top).



Набір портів включає два виходи HDMI 4Kp60 з підтримкою HDR, слот microSD, два порти USB 3.0, два USB 2.0, Gigabit Ethernet, а також підключення живлення 5 В постійного струму через USB-C. Варто також відзначити підтримку Bluetooth 5.0 та Bluetooth Low Energy (LE), а також пікову продуктивність SD-карт, яка "подвоюється" завдяки високошвидкісному режиму SDR104. У сукупності всі ці оновлення роблять Raspberry Pi 5 ще більш універсальним з можливість виконувати функцію будь то ультрабюджетного настільного ПК, медіасервера або навіть системи безпеки "зроби сам".



На старті продажів Raspberry Pi 5 поставлятиметься з кількома варіантами оперативної пам'яті: $60 за версію з 4 ГБ та $80 за 8 ГБ. Це робить його трохи дорожчим за Raspberry Pi 4, ціна якого становить $55 за варіант з 4 ГБ оперативної пам'яті і $75 за 8 ГБ.



Повідомляється, що Raspberry Pi 5 можна буде придбати до кінця жовтня.

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