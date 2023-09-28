У платформу безпеки Symantec інтегровано AI-технологію Google Cloud

28 сентября 2023 г., 15:35

0

Tweet

За повідомленням Symantec, підрозділу Broadcom, компанія у партнерстві з Google Cloud впроваджує у свою платформу безпеки генеративний штучний інтелект для виявлення, розуміння та усунення наслідків складних кібератак.



Компанія Symantec використовує Google Cloud Security AI Workbench та специфічну для безпеки велику мовну модель (LLM) – Sec-PaLM 2 – у всьому своєму портфоліо для створення інтерфейсів природною мовою та для повнішого та зрозумілого аналізу загроз. Завдяки можливості узагальнення складних інцидентів за допомогою Security AI Workbench та прив'язки до контексту MITRE ATT&CK аналітики центрів управління безпекою (SOC) всіх рівнів зможуть краще розуміти загрози та швидше реагувати на них. Це, своєю чергою, призводить до підвищення рівня безпеки та продуктивності SOC.



"Symantec вже давно розробляє, впроваджує та налаштовує штучний інтелект та машинне навчання для критично важливих завдань безпеки, а також допомагає нашим замовникам підвищити ефективність використання штучного інтелекту", - сказав Адам Бромвіч, технічний директор та керівник інженерного відділу корпоративного підрозділу Symantec компанії Broadcom. "Наше партнерство з Google Cloud - це частина шляху до впровадження найінноваційніших рішень в галузі безпеки в руки користувачів. Наші інженери спростили цей процес таким чином, що клієнти зможуть працювати набагато продуктивніше та ефективніше. Це тільки початок великої співпраці, яка допоможе запустити переваги штучного інтелекту у всій екосистемі безпеки”.



Зазначається, що співпраця Symantec і Google Cloud об'єднує двох найбільш успішних новаторів у галузі технологій для розв'язання проблеми дефіциту кадрів у сфері кібербезпеки, що зростає: у міру розширення та ускладнення поверхні атак на підприємства компанії зазнають труднощів із винаймом аналітиків з безпеки, що володіють глибокими знаннями. Продукти Symantec допоможуть компенсувати нестачу фахівців, надаючи менш досвідченим співробітникам допоміжні функції, які узагальнюють інформацію про загрози природною мовою та пропонують прості способи роботи з продуктами безпеки, не вимагаючи від співробітників вивчення складного синтаксису.



Google Cloud вже кілька років є ключовим партнером компанії Broadcom у реалізації стратегії зростання. Компанія Broadcom успішно перенесла Symantec Cloud Secure Web Gateway (SWG) та Cloud Access Security Broker (CASB) на Google Cloud. Broadcom також модернізувала стек безпеки та стандартизувала процеси надання послуг та пропозиції на інфраструктурі Google Cloud, що дозволило компанії масштабуватись та працювати більш ефективно, краще обслуговуючи корпоративних замовників.



"Google Cloud та Symantec спільно працюють над створенням системи безпеки, заснованої на штучному інтелекті, яка прискорює виявлення загроз і робить їх більш дієвими для аналітиків безпеки всіх рівнів", - сказав Суніл Потті, генеральний директор та віцепрезидент з хмарної безпеки Google Cloud. "Разом Google Cloud та Symantec допомагають оптимізувати ефективність засобів контролю безпеки, усуваючи ручну роботу, яка уповільнює впровадження, настроювання політик та час відгуку".



У рамках партнерства Symantec поділилася з Google Cloud зразками мови запитів, щоб допомогти Sec-PaLM 2 LLM краще взаємодіяти з конкретними системами, що призвело до покращення робочих процесів. Глобальна розвідувальна мережа Symantec забезпечує глибоке розуміння загроз, і клієнти зможуть більш ефективно використовувати цю телеметрію завдяки досягненням штучного інтелекту.



"Всі постачальники систем безпеки, якщо ще не зробили цього, швидше за все, будуть впроваджувати у свої рішення генеративний AI", - сказав Френк Діксон, віцепрезидент групи з безпеки та довіри компанії IDC. Справжні новатори матимуть глибоке уявлення про те, як використовувати прогностичні моделі, що лежать в основі генеративного AI, для отримання якісніших даних з безпеки та досягнення кращих результатів".



Початковий етап впровадження штучного інтелекту не потребує оновлення продуктів чи процесів та використовує наявні зовнішні сайти Symantec. Наявні клієнти зможуть скористатися перевагами посиленої безпеки, що забезпечується новими функціями, які тепер доступні для рішень Symantec:

- швидкий доступ до розширених описів загроз;

- зручні для розуміння описи дій, що виконуються шкідливими скриптами та складним машинним кодом (варіанти асемблера – Intel, ARM тощо);

- підвищена продуктивність та пропускна здатність при ідентифікації шкідливих бінарних файлів;

- замкнуті системи, які забезпечують перевірку всіх результатів аналізу людиною.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні