За рік дохід Micron впав у двічі, а за VI кв. - на 60%

28 сентября 2023 г., 17:36

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Компанія Micron Technology оголосила результати за четвертий квартал і повний фінансовий 2023 рік, який закінчився 31 серпня 2023 року.

Дохід зафіксовано на рівні 4,01 млрд долу. у порівнянні з 3,75 млрд дол. у попередньому кварталі. Однак на фоні 6,64 млрд за аналогічний період минулого року - падіння на 60,3%.

Чистий збиток за GAAP склав1,43 млрд дол., або $1,31 на розбавлену акцію.

Операційний грошовий потік був у розмірі 249 млн дол. порівняно з 24 млн дол. у попередньому кварталі та 3,78 млрд дол. за аналогічний період минулого року

Дохід Micron за весь 2023 фінансовий рік склав 15,54 млрд дол., це майже у двічі менше, ніж за попередній рік - 30,76 млрд дол.

Чистий збиток за 2003 рік досяг 5,83 млрд дол., або $5,34 на розбавлену акцію.

«У 2023 фінансовому році, попри складні умови для індустрії пам’яті та зберігання даних, компанія Micron зберегла технологічне лідерство, випустила значну кількість передових продуктів і вжила рішучих заходів щодо поставок і витрат, - заявив президент і генеральний директор Micron Technology Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra). - Наші показники за 2023 рік забезпечують нам хороші позиції, оскільки у наступному році розпочнеться відновлення ринку, зумовлене зростанням попиту. Ми розраховуємо на рекордний дохід у 2025 році, оскільки АІ поширюється від центру обробки даних до периферії».

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