24 июля 2025 г., 17:25

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Адміністрація Трампа представила 23-сторінковий план розвитку AI в США, який передбачає істотне послаблення регулювання та розширення енергетичних потужностей для дата-центрів. План підготував «AI-цар» Девід Сакс спільно з командою радників, включаючи Срірама Крішнана і Майкла Краціоса.

Цікаво, що документ вимагає від федеральних агентств закуповувати тільки ті мовні моделі, які вважаються «вільними від ідеологічних забобонів». При цьому до числа забобонів не будуть відноситися згадки про дезінформацію, різноманітність і кліматичні зміни. Фактично це означає повний відкат політики в області AI safety, що здійснювалася при Байдені.

Цікавий момент з фінансуванням – Білий дім планує обмежувати федеральні гранти для штатів, які введуть «обтяжливі» правила для AI. Виглядає як ще один прояв лобізму Big Tech, які до цього просували поправку, що забороняє штатам 10 років взагалі регулювати AI.

У частині конкуренції з Китаєм план пропонує посилити експортний контроль, залишаючи деталі на розсуд міністерства торгівлі. З огляду на те що тижнем раніше це міністерство дозволило Nvidia постачати чіпи H20 до Китаю, швидше за все, цей контроль обмежиться заявами без реального посилення. Відповідне пояснення вже є – мовляв, приватні послаблення покликані зберегти конкурентоспроможність американських компаній на китайському ринку.

Втім, найбільш практична частина плану стосується енергетики – розвиток ядерної та геотермальної генерації для забезпечення дата-центрів. З огляду на те що сучасні AI-системи споживають енергії як цілі міста, це може стати ключовим фактором успіху всієї ініціативи.

План розвитку AI в США – послаблення регулювання та енергетика

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