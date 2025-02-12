Південнокорейське розвідувальне агентство вважає, що DeepSeek «надмірно» збирає персональні дані

12 февраля 2025 г., 12:42

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Агентство Reuters повідомило, що розвідувальна служба Південної Кореї звинуватила китайський додаток DeepSeek у «надмірному» зборі персональних даних і використанні всіх вхідних даних для самонавчання.



Національна розвідувальна служба (National Intelligence Service, NIS) заявила, що минулого тижня надіслала офіційне повідомлення державним установам із закликом вжити заходів безпеки щодо означеної програми штучного інтелекту.



«На відміну від інших генеративних сервісів штучного інтелекту, було підтверджено, що записи чату можна передавати, оскільки він включає функцію збору шаблонів введення клавіатури, які можуть ідентифікувати людей і спілкуватися з серверами китайських компаній, такими як volceapplog.com», - йдеться в заяві NIS.



Деякі урядові міністерства Південної Кореї заблокували доступ до додатку з міркувань безпеки, приєднавшись до Австралії і Тайваню, які попередили або вже наклали обмеження на DeepSeek.



У NIS заявили, що DeepSeek надає рекламодавцям необмежений доступ до даних користувачів і зберігає цю інформацію на серверах у Китаї. Згідно з китайським законодавством, уряд країни може отримати доступ до такої інформації за запитом, додали в агентстві.



DeepSeek також звинувачують у цензурі відповідей на політичні питання, такі як розгін на площі Тяньаньмень у 1989 році, що спонукає додаток пропонувати змінити тему: «Давайте поговоримо про щось інше».

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