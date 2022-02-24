Пішов з життя Олексій Скрипник, засновник компанії ELEKS

24 февраля 2022 г., 16:05

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ELEKS повидомила, що 23-го лютого у віці 57 років раптово помер Олексій Олексійович Скрипник, співзасновник та голова наглядової ради компанії.



Олексій заснував ELEKS більш як 30 років тому разом із батьками та зробив її справою свого життя, перетворивши з маленького офісу на успішну міжнародну компанію з командою в 2000+ спеціалістів та однією з найкращих експертиз на IT ринку.



“Професійний шлях Олексія Олексійовича Скрипника, зокрема в ELEKS, був дуже бурхливим, адже старт компанії відбувався в буремні 90-ті. Довелося пройти не одну кризу та суттєві зміни в економіці та технологіях за ці 30 років. Але, завдяки вірі в людей та успіх, професіоналізму, а також вірності справжнім цінностям, які стали основою культурного коду компанії, йому вдалося побудувати не лише успішний бізнес, але й цілу спільноту однодумців, які і надалі будуть продовжувати його справу”, йдеться у повідомленні.



Олексій Олексійович, великий патріот України, досвідчений IT експерт та бізнесмен, харизматичний лідер, завжди був сповнений планів на майбутнє й особисто робив дуже багато для бізнесу, громади та країни.



Світла пам’ять, Олексію Олексійовичу! Наші співчуття родині та близьким.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист