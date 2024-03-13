ELEKS та Kindgeek візьмуть участь у фінансуванні аспірантської програми УКУ

13 марта 2024 г., 16:35

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Компанія ELEKS має тісне партнерство з «Український Католицький Університет» (Львів) протягом багатьох років та бере участь у розбудові наукового потенціалу «Факультету прикладних наук» УКУ від початку його заснування. Зокрема 2018 року ELEKS та її генеральний директор Олексій Скрипник зробили вагомий внесок у створення «Лабораторії машинного навчання» в університеті, яка на сьогодні має численні наукові статті та дослідження, представлені на престижних міжнародних конференціях.

Тому його родина, та зокрема Антон Скрипник, співзасновник фінтех компанії Kindgeek, вирішили продовжити та розвинути справу Олексія Скрипника і заснували грант його імені, направлений на фінансування аспірантської програми, з метою сприяння розвитку молодих спеціалістів в науці та технологіях, та дати змогу талановитим студентам реалізувати свої наукові проєкти за підтримки компанії ELEKS.

Завдяки цьому партнерству двоє аспірантів «Факультету прикладних наук» УКУ Дмитро Кушнір та Юрій Панів мають нагоду навчатись на програмі та проводити свої дослідження.

Дмитро є випускником програми «Комп’ютерні науки» 2019 року і зараз працює над темою дисертації, що пов’язана з розв’язанням проблеми автономної навігації в ситуації відсутності GPS та високої невизначеності середовища.

Юрій є випускником ЛНУ та УКУ та у своїй науковій роботі займається тим аби останні розробки та моделі штучного інтелекту були доступні українською мовою.

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