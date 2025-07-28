Китай на тлі обмежень США має намір формувати глобальні АІ-альянси

28 июля 2025 г., 17:35

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Китай активно реалізує подвійну стратегію у сфері штучного інтелекту, прагнучи не лише очолити глобальні зусилля, а й посилити власну технологічну незалежність на тлі зростаючих обмежень з боку США. Ці кроки були яскраво продемонстровані на щорічній Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї.





Як повідомляє Reuters, у суботу Китай оголосив про намір створити нову глобальну організацію для сприяння співпраці у сфері АІ. Ця ініціатива позиціонується як альтернатива стратегіям США, оскільки обидві країни змагаються за вплив на цю трансформаційну технологію. Прем'єр Держради Китаю Лі Цян (Li Qiang) наголосив, що Китай прагне допомогти координувати міжнародні зусилля з регулювання АІ та ділитися власними досягненнями.





Лі Цян непрямо застеріг від спроб перетворити АІ на "ексклюзивну гру" лише кількох країн, що є відсилкою до дій Вашингтона, спрямованих на стримування китайського прогресу в цій галузі. Він підкреслив, що АІ має бути відкрито доступним, а всі країни та компанії повинні мати рівні права на його використання. Пекін висловив готовність ділитися своїм досвідом та продуктами з "Глобальним Півднем", тобто країнами, що розвиваються.





"Загальне глобальне управління АІ все ще фрагментоване. Країни мають великі розбіжності... Ми повинні посилити координацію, щоб якнайшвидше сформувати глобальну рамкову програму управління АІ, яка матиме широкий консенсус", — зазначив Лі Цян.





Одночасно з цими глобальними заявами, китайські АІ-фірми оголосили про формування двох нових галузевих альянсів. Їхня мета — побудувати вітчизняну екосистему та зменшити залежність від іноземних технологій, особливо в умовах американських експортних обмежень на передові чипсети Nvidia.





Перший, "Альянс інновацій екосистеми модель-чип", об'єднує розробників великих мовних моделей (LLM) та виробників АІ-чипів, таких як Huawei, Biren та Moore Threads, що постраждали від санкцій США. Чжао Лідун (Zhao Lidong), генеральний директор Enflame, назвав це "інноваційною екосистемою, яка з'єднує повний технологічний ланцюжок від чипів до моделей та інфраструктури".





Другий альянс, Шанхайський комітет з АІ при Торгово-промисловій палаті, має на меті "сприяти глибокій інтеграції АІ-технологій та промисловій трансформації". Серед його учасників — SenseTime, яка переорієнтувалася на LLM, а також StepFun, MiniMax, Metax та Iluvatar CoreX.

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