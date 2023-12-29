Перша DDR5 RCD 4-ого покоління забезпечує швидкість передачі даних 7200 МТ/с

29 декабря 2023 г., 16:35

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Компанія Rambus оголосила про доступність пам'яті DDR5 Gen4 з технологією драйвера реєстраційних тактових імпульсів (RCD, Registering Clock Driver), яка почала постачатися основним виробникам модулів пам'яті DDR5 (RDIMM) у четвертому кварталі 2023 року.



Rambus Gen4 RCD збільшує швидкість передавання даних до 7200 МТ/с, встановлюючи нову планку продуктивності та даючи змогу на 50% збільшити пропускну здатність пам'яті, порівнюючи з поточними модулями DDR5 4800 МТ/с. Вона підтримує швидкі темпи підвищення продуктивності основної пам'яті серверів для задоволення потреб генеративного штучного інтелекту та інших передових робочих навантажень у центрах оброблення даних. Забезпечуючи найкращі в галузі показники затримки та потужності, RCD Gen4 пропонує оптимізовані часові параметри для підвищення маржинальності RDIMM.



"Оскільки пам'ять є найважливішим фактором продуктивності серверів, потреба у збільшенні її пропускної здатності продовжує стрімко зростати завдяки таким вимогливим робочим навантаженням, як генеративний штучний інтелект, - каже Шон Фан, головний операційний директор Rambus. "Rambus Gen4 DDR5 RCD - це остання демонстрація нашого прагнення надавати провідні продукти, що випереджають потреби ринку, для підтримки поточних і планованих серверних платформ наших клієнтів".



"Передові робочі навантаження, очолювані захопливими темпами інновацій у сфері штучного інтелекту, сприяють прискоренню розроблення нових серверних платформ для центрів оброблення даних", - каже Шейн Рау, віцепрезидент IDC з обчислювальних напівпровідників. "DDR5 RCD дуже важлива для підтримки продуктивності, енергоспоживання і цілісності сигналів, необхідних від модулів RDIMM в AI-серверах".



Зазначено, RCD Gen4 - це флагманський чипсет інтерфейсу пам'яті Rambus DDR5, створений на основі більш ніж 30-річного досвіду роботи з високопродуктивною пам'яттю, цілісності сигналу і цілісності живлення. Чипсет також містить концентратор Serial Presence Detect (SPD) і датчики температури - ще два ключові компоненти для серверних систем. Концентратор SPD і температурні датчики покращують системне і теплове управління DDR5 DIMM для досягнення вищих рівнів продуктивності в межах необхідної потужності.



Повідомляється, що Rambus DDR5 RCD 7200 MT/s доступна вже сьогодні.

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