До спеціального простору «Дія.City» долучилися вже понад 760 ІТ-компаній

29 декабря 2023 г., 17:25

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Команда «Міністерства цифрової трансформації України» підбило підсумки року. Так за рік до мобільного застосунку «Дія» приєднався 1 млн користувачів, а загальна їх кількість наблизилася до 20 млн. «Дія» перетворилася на головний інструмент комунікації між українцями та державою.

«У 2023 році ми продовжили розвивати «Дію» та послуги, створили «Стратегію розвитку інновацій», запустили кластер Brave1 та продовжили розвивати військові технології для посилення фронту. Окрім наших цілей, додалися й інші фундаментальні напрями, зявдяки яким наша країна продовжує боротися й розвиватися», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

«Мінцифра» щомісяця запускала відразу кілька найнеобхідніших послуг. На порталі та в застосунку наразі доступні вже понад 130 послуг, більш ніж 30 з яких запустили цього року. Серед них – будівельні послуги, заява про шлюб онлайн, перереєстрація авто, сервіси для моряків та інші.

Серед головних досягнень – запуск програми «єВідновлення» в «Дії». Завдяки цьому сервісу тисячі українців, житло яких пошкодили через російську агресію, змогли отримати фінансову допомогу на ремонт домівки. А власники зруйнованого майна – можливість отримати компенсацію та придбати нове житло. Загалом українці вже подали понад 64,7 тис. заяв про отримання фінансової допомоги за пошкоджене майно. З них 34,5 тис. заявників отримали виплати на 3,2 млрд грн. Крім того, майже 8 тис. заяв подали про зруйноване майно. З них 1637 людей уже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Також «Мінцифра» запустила цифрову реформу «Держстату». Щоб кожен українець мав доступ до якісних даних, а держава могла їх успішно опрацьовувати та ухвалювати ефективні рішення. Зокрема, запрацював новий зручний портал зі статистичною інформацією та дашбордами.

Команді «Мінцифри» разом з профільними міністерствами вдалося прибрати перешкоди та створити кращі умови для виробників БпЛА. Крім того, продовжили розвивати військові технології та запустили Defense-Tech кластер Brave1, який уже профінансував 137 розробок на 2,3 млн дол.

Серед пріоритетних напрямів роботи залишилася телеком-сфера. Зараз в Україні працюють близько 47 тис. терміналів супутникового зв’язку Starlink – з них 25 тис. отримали цього року. Крім того, маємо понад 900 Tesla Powerwall – пристроїв, які забезпечують резервне живлення під час відключень електроенергії. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Крім того, продовжили розвивати фіксований інтернет та мобільний зв’язок: за рік забезпечили понад 3 тис. навчальних закладів Wi-Fi в укриттях, більш ніж 2,7 млн українців забезпечені інтернетом, стійким до знеструмлень, а понад 540 сіл уперше отримали 4G-зв’язок.

У 2023 році «Мінцифра» також активно розвивала «Дія.City». До спеціального економічного та юридичного простору вже долучилися понад 760 українських та міжнародних ІТ-компаній. А це майже 60 тис. фахівців.

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