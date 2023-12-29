Партнерство Samsung Electronics та Red Hat націлене на розширення екосистеми пам'яті CXL

29 декабря 2023 г., 13:25

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Компанія Samsung Electronics оголосила про те, що вперше в галузі вона успішно перевірила операції з пам'яттю Compute Express Link (CXL) в реальному користувацькому середовищі спільно з постачальником програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом Red Hat, що призвело до розширення екосистеми CXL.



У зв'язку з експоненціальним зростанням пропускної спроможності даних і вимог до пам'яті в галузях, що розвиваються, таких як генеративний штучний інтелект, автономне водіння і бази даних у пам'яті (IMDB), зростає й попит на системи з більшою пропускною спроможністю та місткістю пам'яті. CXL - це уніфікований стандарт інтерфейсу, що з'єднує різні процесори, як-от CPU, GPU та пристрої пам'яті через інтерфейс PCIe, який може бути розв'язанням проблем, пов'язаних з обмеженнями в наявних системах з погляду швидкості, затримки та можливості розширення.



"Samsung тісно співпрацює з широким колом галузевих партнерів у різних галузях - від програмного забезпечення, центрів оброблення даних і серверів до постачальників чипсетів - і перебуває в авангарді створення екосистеми пам'яті CXL", - говорить Йонгчеол Бе, виконавчий віцепрезидент із планування продуктів пам'яті компанії Samsung Electronics. "Наше партнерство по CXL з Red Hat - це приклад співпраці між передовим програмним і апаратним забезпеченням, яке збагатить і прискорить екосистему CXL в цілому".



В рамках останньої розробки Samsung оптимізувала пам'ять CXL для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 і перевірила розпізнавання пам'яті, операції читання і запису в середовищах KVM і Podman компанії Red Hat. Це дає змогу клієнтам центрів обробки даних використовувати пам'ять CXL від Samsung без необхідності вносити додаткові зміни в наявне обладнання.



"Успішна перевірка сумісності CXL Memory Expander від Samsung з Red Hat Enterprise Linux має велике значення, оскільки відкриває можливості застосування CXL Memory Expander у програмному забезпеченні на базі IaaS і PaaS, яке надається Red Hat", - сказав Марджет Андрієссе, старший віцепрезидент і голова Red Hat Asia Pacific. "Це важлива віха в інтеграції апаратного і програмного забезпечення для створення екосистеми з відкритим вихідним кодом для розробки пам'яті наступного покоління".



Наразі Samsung і Red Hat спільно працюють над "Посібником з використання пам'яті CXL у RHEL 9.3", щоб допомогти користувачам використовувати пам'ять Samsung CXL у RHEL 9.3 і створювати високопродуктивні обчислювальні системи в різних користувацьких середовищах.



Уперше обидві компанії підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU) у травні 2022 року з прицілом на співробітництво в галузі пам'яті нового покоління та продовжать свої зусилля в межах дослідницького центру Samsung Memory Research Center (SMRC) із розроблення відкритого вихідного коду й еталонних моделей CXL. Партнерство охоплює цілу низку продуктів для зберігання даних і пам'яті, включно з NVMe SSD, CXL Memory, обчислювальну пам'ять/сховища.

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