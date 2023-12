Lenovo вдруге запускає грантову програму для підприємців на 1 млн грн

29 декабря 2023 г., 14:38

0

Tweet

Компанія Lenovo другий рік поспіль запускає навчально-грантову програму для підприємців — THINK ON. Ukraine. Це можливість для представників малого та мікробізнесу отримати знання та фінансування на розвиток власної справи. Сума грантового фонду складає 1 мільйон гривень. Подати заявку можна на сайті програми до 26 січня 2024 року.



Взяти участь у відборі та отримати фінансування в рамках THINK ON. Ukraine можуть українські виробничі та сервісні компанії, що застосовують інновації в продукті та бізнес-підході. Для цього вони повинні бути на ринку не менш як 2 роки, мати в команді від 5 до 50 працівників тощо. Детальна інформація про умови участі доступна на сайті програми у розділі “Критерії”.



У 2024 році грантова програма THINK ON. Ukraine фокусується на підтримці мікропідприємництва та малого бізнесу, тому грантове фінансування розділять між собою три переможці:

• 1 місце — 500 000 грн;

• 2 місце — 300 000 грн;

• 3 місце — 200 000 грн.



Зазначено, що цього року компанія Lenovo передбачила ще більше можливостей для навчання учасників. Так, усі охочі зможуть пройти поглиблений навчальний курс з розвитку та масштабування власної справи, який складатиметься з 9 лекцій. На фіналістів чекає майстер-клас із публічних виступів перед пітчингом, а також окрема лекція від голови журі Андрія Федоріва.



Етапи проєкту

26 січня — дедлайн приймання заявок

29 січня — старт навчального курсу

21 лютого — оголошення 10 фіналістів

13 березня — фінальний пітчинг для визначення переможців, які отримають грантове фінансування. Відбудеться наживо в інноваційному парку UNIT.City.



“Розумні технології Lenovo підвищують ефективність та доходи підприємств та навіть галузей у всьому світі. Тому завдяки Think ON. Ukarine ми хочемо поділитись своїм досвідом, експертизою та надати додаткові ресурси для зростання малого бізнесу в Україні, — коментує Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні. — Чим сильніші підприємці — тим міцніше економічне майбутнє нашої країни”.



Журі:

• Андрій Федорів — голова журі, маркетолог, підприємець, інвестор, засновник маркетингової агенції Fedoriv Agency. GP та CEO Vesna Capital Investment Fund;

• Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні;

• Інна Поперешнюк, підприємиця, співзасновниця «Нової Пошти», співвласниця ресторанів «100 років тому вперед», «Інші Бістро», «Інші Бар» та «Полтава»;

• Максим Заіка, операційний директор компанії Marie Fresh Cosmetics, переможець першої грантової програми THINK ON. Ukraine;

• Ярослав Ярославський, мультипідприємець та інвестор, радник з розвитку бізнесу та співзасновник у PLATMA, ментор у Huge Thing/Google fot Startups, член ради Sikorsy Challange, засновник БФ «Свічадо».



На учасників чекають подарунки від компанії Lenovo та партнерів програми: Lean Institute Ukraine та Indi Vision.



Нагадаємо, компанія Lenovo реалізувала грантову програму THINK ON. Ukraine минулого року з нагоди 30-річчя бренду ноутбуків ThinkPad. Торік експертне журі грантової програми обрало як переможця компанію Bionerica, яка займається заготівлею та перероблюванням ягід і грибів. Компанія отримала 1 млн гривень, які спрямувала на розширення виробничих потужностей переробного підприємства та збільшення кількості робочих місць.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків