Отримати 1 млн грн від Lenovo на розвиток підприємства мають шанс власники SMB

15 декабря 2022 г., 12:15

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До 30-річчя бренду ноутбуків ThinkPad компанія Lenovo запускає грантову програму для підприємців – THINK ON. Ukraine. Це можливість для власників малого та середнього бізнесу отримати 1 млн грн на розвиток свого підприємства, а також пройти інтенсивний навчальний курс від Lenovo та партнерів проєкту. Подати заявку можна на сторінці програми.

Взяти участь у відборі та отримати грантове фінансування в рамках проєкту THINK ON. Ukraine можуть українські виробничі та сервісні підприємства, інноваційні та IT-компанії. Для цього вони мають відповідати критеріям, які визначені для майбутніх учасників, зокрема: від чотирьох років діяльності, від п’яти працівників станом на 23.02.2022 та обіг від 5 млн грн на рік.

Збір заявок триватиме до 12 лютого 2023 року, а після цього для усіх охочих проведуть навчальний інтенсив спільно з експертами інноваційного парку UNIT.City. Серед усіх аплікантів оберуть 20 півфіналістів, і далі, шляхом співбесіди, визначать 10 фіналістів, яких підготують до фінального пітчингу і захисту свого бізнес-плану.

Фінальний пітчинг для визначення переможця, який отримає грантове фінансування, відбудеться 15 березня наживо за участі експертного журі.

Виступи фіналістів мають довести життєздатність їх бізнес-проєкту та реалістичність втілення плану. Мільйон на розвиток власної справи отримає той, хто набере найбільше балів від журі за результатами презентації. Окрім цього на учасників чекають цінні подарунки від компанії Lenovo та партнерів програми.

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