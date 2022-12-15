Schneider Electric оновила програмні рішення для підприємств водо- та енергопостачання

15 декабря 2022 г., 13:05

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Компанія Schneider Electric оголосила про оновлення цифрових інструментів-двійників для підприємств водопостачання та централізованого енергопостачання – EcoStruxure Water Cycle Advisor – District Energy (раніше «Termis») і EcoStruxure Water Cycle Advisor – Water Simulation (раніше «Aquis»).

Завдяки розширеним можливостям обробки даних, а також покращенням зручності використання, District Energy and Water Simulation дозволяють максимізувати ефективність компаній, одночасно підтримуючи декарбонізацію, зменшуючи втрати води й тепла та забезпечуючи оптимізацію роботи мережі.

Сучасні модернізовані та оцифровані підприємства водо- та централізованого енергопостачання покладаються на величезну кількість даних для забезпечення ефективності та якості. Для підтримки цифрової трансформації наступного покоління протягом усього життєвого циклу, District Energy і Water Simulation тепер забезпечують оптимізовану ефективність керування даними.

В останніх версіях використовуються нові асинхронні процеси вставки показників у базу даних із використанням паралельних обчислень для забезпечення швидкого доставляння даних. Так само нові алгоритми, включаючи топологічний сортувальник і процесор покрокових тегів, значно прискорюють обробку даних і забезпечують ефективну повторну обробку.

Оновлення не тільки забезпечують швидкість і ефективність керування великими даними, але й оптимізують роботу користувача, щоб забезпечити простоту використання, незалежно від розміру даних.

Наприклад, імпорт десятків тисяч тегів у реальному часі для оптимізації онлайн-мережі тепер можна виконати лише за кілька секунд. Такі ж покращення продуктивності спостерігаються і в ступеневих функціях, обробці та повторній обробці, скорочуючи час обчислення з годин до секунд.

Крім того, користувачі можуть скористатися вдосконаленою функцією експорту CSV. Завдяки використанню даних і обчислень, тепер користувачі можуть експортувати всю інформацію за допомогою файлів CSV.

Користувачі Water Simulation і District Energy тепер також отримують переваги від нового редактора формул Neptune. Окрім оптимізації наявних функцій програмування, користувачі зможуть створювати спеціальні ключові показники ефективності, використовуючи одну з найпотужніших мов програмування у світі C# та компілятора Roslyn.

Schneider Electric має понад 250 клієнтів, які використовують District Energy та Water Simulation по всьому світу. Багато з цих клієнтів, як-от VCS Denmark, Kalundborg Forsyning, Olgod Water, скористаються перевагами цих оновлень у новому випуску.

Планується, що наступні оновлення цих рішень включатимуть модулі штучного інтелекту для прогнозної аналітики, покращену взаємодію з користувачем, можливість інтеграції зі сторонніми системами та набір нових функцій.

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