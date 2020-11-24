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Определены лучшие полупроводниковые компании года

24 ноября 2020 г., 13:35
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Определены лучшие полупроводниковые компании года

Очередной рейтинг ведущих полупроводниковых поставщиков вышел из-под пера аналитиков IC Insights. Согласно выдержкам из отчета, в годовой Тор-15 войдут восемь чипмейкеров со штаб-квартирами в США, по два из Южной Кореи, Тайваня и Европы, а также один — из Японии. Продажи каждого из них в 2020 г. превысят 9,5 млрд долл. Причем семь из пятнадцати добьются позитивной динамики свыше 22% «YoY». Лидером роста (+50% «YoY») окажется Nvidia.

Вопреки негативному влиянию затяжной пандемии COVID-19 на мировую экономику, спрос на полупроводники заметно возрастает за счет ускорения глобальной цифровой трансформации. Как итог, продажи Тор-15 в 2020 г. увеличатся по меньшей мере на 13% «YoY», а показатель роста индустрии в целом (+6%) будет превышен в два раза. Для сравнения, годом ранее пятнадцать лучших компаний совместно ухудшили продажи на 15%.

В рейтинге сильнейших ожидаются новички — MediaTek и AMD попадут в эту когорту, показав рост продаж на 35% и 41% соответственно.

За счет уверенного роста продаж в список лучших попала занятая исключительно заказным производством полупроводников TSMC. Ощутимую поддержку в этом оказали процессоры для Apple и HiSilicon, производимые по нормам 5 нм и 7 нм.

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