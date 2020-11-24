Управляемый резонанс квантовых точек улучшит эффективность солнечных батарей

24 ноября 2020 г., 14:25

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Группа специалистов в области наноматериалов из Университета Осака Сити, Центра изучения новых материалов RIKEN и Университета Киото предложили способ контроля явления, под названием квантовый резонанс, в многослойных структурах (супер-решётках) квантовых точек.

«Наш простой метод точной настройки квантового резонанса является важным вкладом как в оптические материалы, так и в обработку наноматериалов», — заявляют авторы статьи об этом исследовании в журнале Nature Communications.

Квантовые точки (QD) — наночастицы полупроводников, обладают рядом интересных оптических и электронных свойств. Если они находятся близко одна от другой, их электронные состояния сливаются и возникает квантовый резонанс.

Это явление существенно улучшает транспорт электронов между квантовыми точками, поэтому учёные не теряют надежды использовать его в солнечных батареях, дисплеях и термоэлектрических устройствах. Однако, современные производственные процессы используют для создания одномерных, двумерных и трёхмерных массивов QD длинные лиганды, из-за чего крайне сложно контролировать расстояние между соседними квантовыми точками.

Участники нового исследования обнаружили, что могут управлять квантовым резонансом, используя квантовые точки теллурида кадмия, связанные короткими лигандами ацетилцистеинв. Дистанцию между точками они контролировали разделительным слоем, сделанным из противоположно заряженных полиэлектролитов. Квантовый резонанс возникал, когда толщина разделительного слоя была менее двух нанометров. Авторы, кроме того, управляли расстоянием между квантовыми точками отдельно для каждого слоя, изменяя концентрацию QD в процессе его изготовления.

Далее, японская команда планирует изучение оптических свойств супер-решёток с квантовыми точками, созданных с использованием их послойного подхода. Учёные подчёркивают, что их методика подходит и для других типов растворимых в воде квантовых точек и наночастиц, сочетание которых расширит возможности конструирования новых материалов.

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