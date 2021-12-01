OPPO одною із перших виведе на ринок смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

1 декабря 2021 г., 17:15

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Сьогодні на Snapdragon Tech Summit 2021 компанія OPPO оголосила про випуск нового флагманського смартфона, що працюватиме на найсучаснішій мобільній платформі Snapdragon 8 Gen 1, у першому кварталі 2022 року.



Як підкреслюється, це робить OPPO однією з перших компанії, які впровадять найновішу платформу Snapdragon. OPPO також продовжить співпрацю з Qualcomm Technologies, щоб прискорити розвиток 5G та впровадження майбутніх інновацій для смартфонів.



«OPPO підтримує тісні зв’язки з Qualcomm Technologies. І цього року ми випустили на ринок кілька 5G смартфонів на основі флагманських мобільних платформ Snapdragon, зокрема серію Find X3 й Reno6. Ми раді бути свідками презентації нового покоління мобільної платформи Snapdragon 8. Віримо, що це забезпечить величезні покращення та високу продуктивність наступному поколінню флагманських смартфонів», заявив Скотт Чжан, віце-президент OPPO із закордонних продажів.



Компанія OPPO багато років займається дослідженнями й розробками, орієнтованими на людину, адже місія бренду — «Технології для людства, доброта для всього світу». Наприклад, запатентована система управління кольором Full-Path від OPPO, якою оснащена Find X3 серія, не лише збільшує загальну продуктивність дисплея, але й має функцію покращення колірного зору для людей з вадами зору.



Також повідомляється, що OPPO як четвертий за розміром бренд смартфонів у світі продовжує співпрацювати з Qualcomm Technologies й іншими галузевими партнерами, щоб сприяти розширенню мережі 5G SA та прискорити комерціалізацію 5G по всьому світу. Зокрема, компанія OPPO у квітні 2021 року першою використала мобільну платформу Snapdragon для комерціалізації мережі SA в Європі. На сьогодні бренд взаємодіє з понад 80 основними операторами мобільних мереж по всьому світу, і понад 40 із них співпрацюють із OPPO для надання 5G послуг. Спільні ініціативи спричинили значний розвиток бізнесу на регіональних ринках, зокрема в Європі, Латинській Америці та Південній Африці. Успіх у регіональному розгортанні 5G був би неможливий без співпраці з провідними технологічними партнерами, як-от Qualcomm Technologies.

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