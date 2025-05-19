OpenAI представила Codex - оновленого АІ-агента для програмування

19 мая 2025 г., 9:35

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OpenAI офіційно оголосила запуск дослідницької версії Codex, нового АІ-агента підготовки програмного коду.

Зазначається, що Codex працює на базі codex-1, що є версією моделі міркувань o3, що отимізовано для завдань програмної інженерії. OpenAI стверджує, що codex-1 створює «чистіший» код, ніж o3, точніше дотримується інструкцій і буде ітеративно запускати тести на своєму коді до тих пір, поки не отримає прохідного результату.

Підкреслюється, що спеціалізована модель codex-1 була створена за допомогою навчання з підкріпленням на реальних завданнях кодування в різних середовищах, щоб генерувати код, який відповідає дійсності:

Наближено відображає людський стиль та вподобання щодо запитів

Точно дотримується інструкцій

Може ітеративно запускати тести до досягнення прохідних результатів

Модель демонструє високі результати при оцінюванні коду та внутрішніх тестах, навіть без спеціальних конфігураційних файлів чи спеціальних риштувань.

OpenAI стверджує, що вдалося реалізувати надійні заходи безпеки в Codex. Агент працює повністю в захищеному, ізольованому контейнері в хмарі, з вимкненим доступом до інтернету під час виконання завдань. Система була навчена виявляти і відхиляти запити на розробку шкідливого програмного забезпечення, одночасно підтримуючи легітимні завдання для запобігання зловживанню. OpenAI вдосконалила свої рамки політик і включила суворі оцінки безпеки, щоб ефективно підтримувати цей баланс.

Компанія стверджує, що вже використовує Codex всередині компанії для розвантаження повторюваних завдань, створення нових функцій і підготовки документації.

Стверджується, що Codex вже доступний для передплатників ChatGPT Pro, Enterprise і Team.

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