«Фонд підтримки енергетики України» отримав 1,2 млрд євро від 33 донорів

19 мая 2025 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак взяв участь у черговому засіданні Координаційної групи з енергетики у форматі G7+, на якому обговорювалися першочергові потреби у подальшій підтримці українського енергосектору.

У засіданні, яке відбулося під головуванням Канади в G7, взяли участь представники Європейської Комісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Польщі, Нідерландів, Естонії та інших країн і партнерів, а також міжнародних фінансових установ.

«Атаки росії на українську енергетику не припиняються, внаслідок чого збільшуються пошкодження обʼєктів як у прифронтових, так і тилових регіонах. Тому питання захисту, ремонту енергетичних об’єктів, розвитку розподіленої генерації, відновлюваних джерел енергії залишаються надзвичайно важливими», – зазначив Роман Андарак.

Заступник міністра наголосив, що ключовими напрямками у підготовці до наступного опалювального сезону є відновлення, зміцнення та захист енергосистеми України.

Роман Андарак відзначив лідерство Канади та Європейської Комісії в просуванні цієї групи та подякував партнерам за надану допомогу. Також наголосив на важливості подальшого наповнення Фонду підтримки енергетики України, до якого наразі залучено майже 1,2 млрд євро підтверджених внесків від 33 донорів з 22 країн світу.

Учасники зустрічі також обговорили питання реформ в енергетичному секторі, інтеграції українських енергетичних ринків до ринків ЄС та подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на росію в частині відмови ЄС від російських енергоресурсів.

Партнери дали високу оцінку героїзму та ефективності роботи українських енергетиків в умовах повномасштабної війни з росією та запевнили, що потреби українського енергосектору і надалі залишатимуться в пріоритеті для урядів країн групи G7+.

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