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Спрос на планшеты и хромбуки — стабильно высокий

30 апреля 2021 г., 14:15
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Спрос на планшеты и хромбуки — стабильно высокий

Пандемия COVID-19 удерживает на высоком уровне интерес к продуктам для организации удаленной работы и обучения, а планшеты и хромубки при выборе подобных устройств занимают одно из центральных мест.

Согласно оценкам IDC, глобальные поставки планшетов в первом квартале 2021 г. достигли 39,9 млн, что на 55,2% больше в годовом сравнении. Столь высокий рост (+56,9%) в последний раз фиксировался в далекой третьей четверти 2013 г. Направление хромбуков, в свою очередь, за год выросло в натуральном выражении с 2,8 до 13 млн устройств.

Спрос на планшеты и хромбуки — стабильно высокий

По мнению аналитиков, неудовлетворительные темпы вакцинации и возвращения работы предприятий в ранее привычный ритм говорят о том, что высокий спрос на рассматриваемые устройства в обозримой перспективе сохранится. Тем не менее, будущее планшетов остается неопределенным — для работы потребители выбирают преимущественно тонкие и легкие ноутбуки, а для обучения — хромбуки. Причем, последние вытеснили планшеты на отдельных образовательных рынках, однако стоимость и зависимость от облачных сервисов мешают им динамично расширять географию своего присутствия.

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