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Oculus взяла свыше половины рынка средств расширенной реальности

17 марта 2021 г., 14:15
Oculus взяла свыше половины рынка средств расширенной реальности

Согласно подсчетам Counterpoint Research, мировой рынок средств расширенной реальности сократился в 2020 г. на 9%.

Благодаря высоким продажам в предновогодний сезон модели Quest 2 от Oculus, спад оказался не таким глубоким, как прогнозировалось ранее. Как итог, в 2020 г. Oculus сумела аккумулировать свыше половины (53%) рынка, тогда как в 2019 г. за компанией было 44%.

На долю гарнитур виртуальной реальности пришлось свыше 90% общих поставок средств расширенной реальности. Пользователями VR-решений оставались преимущественно геймеры, однако в период пандемии образовательный и корпоративный сектора активизировали свой интерес к подобным решениям.

Oculus Quest 2 возглавил список бестселлеров года. Гораздо менее популярными оказались Sony PlayStation VR, Oceleus Quest, Oculus Rift S и Valve Index.

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