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Nokia сократит до 10 тыс. сотрудников в ближайшие два года

17 марта 2021 г., 15:05
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Nokia сократит до 10 тыс. сотрудников в ближайшие два года

Как сообщает Reuters, во вторник Nokia объявила о намерении провести сокращение до 10 000 сотрудников в ближайшие два года. Это должно позволить компании уменьшить расходы и соответственно больше средств направить на R&D в попытке противостоять шведской Ericsson и китайской Huawei.

После прихода на руководящую должность в прошлом году генеральный директор финской телекоммуникационной группы Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) запустил процесс обновления компании, чтобы избавиться от ошибок, допущенных предыдущим руководством.

В октябре он объявил о новой стратегии, в соответствии с которой у Nokia будет четыре бизнес-группы, и заявил, что компания «сделает все возможное», чтобы стать лидером в сегменте решений 5G.

Ожидается, что Лундмарк представит свою долгосрочную стратегию, обсудит планы действий и установит финансовые цели в четверг.

В заявлении компании говорится, что к 2023 году планируется потратить от 600 до 700 млн евро на реструктуризацию.

В Nokia в настоящее время работает 90 тыс. сотрудников, и она сократила тысячи рабочих мест после приобретения Alcatel-Lucent в 2016 году.

Глава компании ожидает, что текущая реструктуризация снизит затраты на персонал почти на 600 млн евро к концу 2023 года.

Nokia планирует увеличить инвестиции в исследования и разработки, а также в будущие возможности, включая 5G, облачную и цифровую инфраструктуру.

При предшественнике Лундмарка компания Nokia снизила прогноз прибыли и прекратила выплату дивидендов после того как ее рыночная стоимость сократилась более чем на 20%.

Компания прогнозирует, что к 2021 году выручка упадет до 20,6-21,8 млрд евро с 21,9 млрд евро по итогам прошлого года.

В то время как и Nokia, и Ericsson привлекают все больше клиентов по мере того, как все больше операторов связи начинают развертывать сети 5G, шведская компания получила преимущество отчасти благодаря заключению контрактов в Китае. Финский производитель не получил пока ни одного заказа в Китае, а также проиграл Samsung Electronics часть контракта на поставку оборудования 5G для Verizon.

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