Лидер Китая призвал к оздоровлению платформенной экономики

17 марта 2021 г., 13:45

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Си Цзиньпин на этой неделе потребовал усилить контроль за так называемыми платформенными компаниями, что может означать дальнейшую эскалацию действий по ограничению влияния технологических магнатов китайского рынка.



До сих пор антимонопольная кампания Китая была сосредоточена в основном на холдинге Джека Ма Alibaba Group и его дочерней компании Ant Group. Она началась в прошлом году с отмены первичного публичного размещения акций Ant, оцениваемого в 35 млрд долл., и публикации новых антимонопольных нормативных актов, в которых конкретно упоминались такие практики, как принудительная эксклюзивность, хищническое ценообразование и алгоритмы, отдающие предпочтение новым клиентам перед старыми.



Термин «платформенная экономика» применим к множеству техногигантов, предлагающих свои услуги сотням миллионов потребителей: от «китайской Uber» Didi Chuxing, до гиганта доставки еды Meituan.



В сфере электронной коммерции на триумвират Alibaba, JD.com и Pinduoduo приходится растущая доля потребительских расходов китайцев. По оценкам eMarketer, в текущем году впервые более половины розничных продаж здесь будут совершаться онлайн.



Си Цзиньпин на состоявшемся в понедельник совещании с высшим финансовым консультативным и координационным комитетом КПК заявил, что становление платформенной экономики Китая в вступило в решающую фазу, когда необходимо сосредоточиться на долгосрочной перспективе, укрепить слабые стороны и создать инновационную среду для содействия здоровому и устойчивому развитию платформенного бизнеса.



Он приказал регуляторам усилить надзор за интернет-компаниями и борьбу с монополиями, способствовать справедливой конкуренции и не допускать беспорядочного роста капитала.



Это его выступление стало первым, посвящённым непосредственно платформенной экономике, хотя ранее глава Китая уже подчеркивал важность предотвращения монополий.

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