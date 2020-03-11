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NWU подтвердила статус эксклюзивного дистрибьютора Exabeam

11 марта 2020 г., 14:55

NWU подтвердила статус эксклюзивного дистрибьютора Exabeam

Компания NWU сообщает, что подтвердила статус эксклюзивного на территории Украины дистрибьютора Exabeam, лидера в области решений поведенческого анализа пользователей UEBA (User and Entity Behavior Analytics).

Решение Exabeam дает возможность детектировать и останавливать кибератаки, которые были бы незаметны для большинства компаний. Одновременно с этим использование Exabeam повышает эффективность и производительность отделов ИБ, давая возможность среди тысячи сигналов тревоги быстро идентифицировать высокорисковых пользователей и опасное поведение.


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