NWU подтвердила статус эксклюзивного дистрибьютора Exabeam

11 марта 2020 г., 14:55

Компания NWU сообщает, что подтвердила статус эксклюзивного на территории Украины дистрибьютора Exabeam, лидера в области решений поведенческого анализа пользователей UEBA (User and Entity Behavior Analytics).

Решение Exabeam дает возможность детектировать и останавливать кибератаки, которые были бы незаметны для большинства компаний. Одновременно с этим использование Exabeam повышает эффективность и производительность отделов ИБ, давая возможность среди тысячи сигналов тревоги быстро идентифицировать высокорисковых пользователей и опасное поведение.

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