Универсальная контейнерная платформа HPE уже готова для использования

11 марта 2020 г., 14:15

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Hewlett Packard Enterprise (HPE) на этой неделе объявила о доступности HPE Container Platform, которую она анонсировала в ноябре прошлого года. Первая контейнерная платформа уровня предприятия на базе полностью открытого кода Kubernetes с поддержкой как облачных, так и необлачных монолитных (с памятью состояния) приложений работает на физических (bare metal) и виртуальных машинах, в датацентрах, в любом публичном облаке и на границе сети.



Помимо этого, HPE представила новые профессиональные сервисы от HPE Pointnext для помощи в проектировании, внедрении и эксплуатации HPE Container Platform, а также несколько референсных конфигураций для вычислительных нагрузок, интенсивно работающих с данными (ИИ, машинное обучение, глубокое обучение, анализ данных, граничные вычисления, Интернет Вещей (IoT)).

HPE Container Platform позволяет компаниям использовать гибридный облачный или многооблачный подход к развертыванию Kubernetes, обеспечивая безопасность, производительность и надежность корпоративного класса. Организации, стремящиеся к большей экономии средств, лучшей эффективности, более высоким утилизации и производительности приложений, могут устранить необходимость в виртуализации и дорогостоящих лицензиях гипервизора, запуская контейнеры непосредственно на инфраструктуре «голого железа».

Контейнерные приложения на «голом железе» работают быстрее, так как не нужно загружать гостевую ОС виртуальной машины. Соответственно, снижаются требования к размеру оперативной памяти, ресурсам хранение и процессоров, уменьшаются расходы на эксплуатацию ЦОД. Возрастает плотность утилизации аппаратной платформы (на физическом хосте, освобождённом от многих копий гостевой ОС, можно запускать больше контейнеров). Кроме того, исчезает необходимость в средствах управления виртуализованным окружением и в оркестровке Kubernetes для контейнеров.

От сочетания bare metal и HPE Container Platform выигрывают рабочие нагрузки, интенсивно использующие вычисления для тренировки нейросетей: прямой доступ к физическому оборудованию улучшит производительность приложений машинного обучения и позволит им быстрее получать результаты.

Интеграция последних приобретений HPE — BlueData и MapR — превратила HPE Container Platform в комплексное решение с ПО BlueData в качестве управляющего уровня (control plane) для администрирования контейнеров и с распределенной файловой системой MapR в качестве унифицированной среды для постоянного хранения.

Готовые оптимизированные сценарии охватывают использование HPE Container Platform с системами хранения HPE Cloud Volumes и HPE Container Storage Interface (CSI) Driver для гибридных облачных внедрений с Kubernetes, на HPE Apollo — для аналитики, ИИ, машинного обучения; на HPE Edgeline — для граничной аналитики и IoT; на HPE Synergy — для DevOps и CI/CD.

ПО HPE Container Platform с сопутствующими консультационными сервисами и техподдержкой готово к использованию начиная с 9 марта.

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