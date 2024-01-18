NVM Express анонсувала специфікацію обчислювальних систем зберігання даних

|0
Організація стандартизації NVM Express оголосила про випуск специфікації функціональності NVM Express (NVMe) Computational Storage, яка забезпечує стандартизовану, нейтральну до виробників основу для під'єднання застосунків до пристроїв NVMe Computational Storage як в обчислювальних системах, так і в системах зберігання даних. Computational Storage включає два нових набори команд: Computational Programs і Subsystem Local Memory Command Sets.
"NVM Express Computational Storage - це частина наших зусиль із надання допомоги підприємствам і гіпермасштабним центрам оброблення даних у задоволенні постійно мінливих вимог індустрії зберігання даних", - каже Білл Мартін, співголова і член ради директорів NVMe Computational Storage Task Group. "Обчислювальне сховище - це стандартизований підхід, який забезпечує відкриту, сумісну екосистему. Перекладаючи обчислення на пристрій зберігання, ми очікуємо, що ці галузі отримають зниження сукупної вартості володіння і загальне зростання продуктивності".
Обчислювальне сховище скорочує переміщення даних, забезпечуючи обчислення безпосередньо на пристрої зберігання. Виконання обчислень на пристрої дає змогу прискорити час відгуку для застосунків, критичних до затримок, включно з базами даних, моделями пропозицій штучного інтелекту та мережами доставлення контенту.
Ключові можливості NVM Express Computational Storage:
Набір команд обчислювальних програм забезпечує модульний підхід до обчислювальних програм, керований хостом.
Набір команд локальної пам'яті підсистеми забезпечує можливість доступу до пам'яті в підсистемі NVM через обчислювальні програми та через транспорт NVMe, доступний через команди введення-виведення NVMe.
Специфікації NVM Express Computational Programs Command Set і Subsystem Local Memory Command Set доступні для завантаження на сайті NVM Express.
Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків
|0