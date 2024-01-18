NVM Express анонсувала специфікацію обчислювальних систем зберігання даних

18 января 2024 г., 10:35

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Організація стандартизації NVM Express оголосила про випуск специфікації функціональності NVM Express (NVMe) Computational Storage, яка забезпечує стандартизовану, нейтральну до виробників основу для під'єднання застосунків до пристроїв NVMe Computational Storage як в обчислювальних системах, так і в системах зберігання даних. Computational Storage включає два нових набори команд: Computational Programs і Subsystem Local Memory Command Sets.



"NVM Express Computational Storage - це частина наших зусиль із надання допомоги підприємствам і гіпермасштабним центрам оброблення даних у задоволенні постійно мінливих вимог індустрії зберігання даних", - каже Білл Мартін, співголова і член ради директорів NVMe Computational Storage Task Group. "Обчислювальне сховище - це стандартизований підхід, який забезпечує відкриту, сумісну екосистему. Перекладаючи обчислення на пристрій зберігання, ми очікуємо, що ці галузі отримають зниження сукупної вартості володіння і загальне зростання продуктивності".



Обчислювальне сховище скорочує переміщення даних, забезпечуючи обчислення безпосередньо на пристрої зберігання. Виконання обчислень на пристрої дає змогу прискорити час відгуку для застосунків, критичних до затримок, включно з базами даних, моделями пропозицій штучного інтелекту та мережами доставлення контенту.



Ключові можливості NVM Express Computational Storage:

Набір команд обчислювальних програм забезпечує модульний підхід до обчислювальних програм, керований хостом.

Набір команд локальної пам'яті підсистеми забезпечує можливість доступу до пам'яті в підсистемі NVM через обчислювальні програми та через транспорт NVMe, доступний через команди введення-виведення NVMe.



Специфікації NVM Express Computational Programs Command Set і Subsystem Local Memory Command Set доступні для завантаження на сайті NVM Express.

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