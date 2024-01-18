Microsoft запускає AI-помічника Copilot для малого бізнесу та преміум-рівень для приватного використання

18 января 2024 г., 11:25

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Microsoft заявила, що малий бізнес тепер може підписатися на віртуального помічника Copilot в додатках для підвищення продуктивності.



Користувачі Microsoft 365, зможуть підписатися на нову платну версію Copilot.



Як зазначається, оновлення відкриють для більшої кількості клієнтів генеративний штучний інтелект - чат-бот ChatGPT від OpenAI.



Аналітики вважають, що розширення доступу може допомогти компанії почати покривати витрати на залучення ресурсів дата-центрів, які необхідні для роботи штучного інтелекту.



Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральний директор Microsoft, останнім часом підкреслює, що штучний інтелект лежить в основі ідентичності виробника програмного забезпечення. «Наше бачення досить просте. Ми - компанія Copilot», - заявив Наделла на конференції Microsoft Ignite у Сіетлі в листопаді.



Microsoft почала пропонувати Copilot для Microsoft 365 - на основі великих мовних моделей OpenAI - великим компаніям у листопаді, а для співробітників навчальних закладів - у грудні. Для них це доповнення коштує 30 доларів на людину на місяць на додаток до існуючої передплати.



Тепер малі підприємства, які використовують Microsoft 365 Business Premium і Business Standard, зможуть оформити до 299 ліцензій за ціною $30 за особу на місяць.



Як написав у своєму блозі Юсуф Мехді (Yusuf Mehdi), керівник підрозділу Windows і Surface в Microsoft, компанія знімає мінімум в 300 місць для комерційних планів, який діяв з листопада. Це дозволить використовувати Copilot тим, хто має Office 365 E3 або E5, які коштують дешевше, ніж повна підписка на Microsoft 365.



Користувачі, які хотіли використовувати Copilot, могли отримати до нього безкоштовний доступ різними способами, зокрема в пошуковій системі Bing і на сайті copilot.microsoft.com. Але користувачі планів Microsoft 365 Personal та Family не могли користуватися ним у Word, Excel, Outlook та інших програмах. Ця ситуація змінюється. Тепер можна підписатися на Copilot Pro за $20 у щомісячному плані.



Ті, хто має Copilot Pro, отримують «пріоритетний доступ до найновіших моделей - починаючи відсьогодні з GPT-4 Turbo від OpenAI», - написав Мехді.



Вони зможуть використовувати найсучаснішу модель у найбільш завантажені часи, перемикатися між моделями та створювати власних чат-ботів за допомогою майбутнього інструменту під назвою Copilot GPT Builder.

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